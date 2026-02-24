Referendum giustizia, sì o no? Dibattito pubblico a Milano il 27 febbraio

Referendum, sì o no? Si avvicina l’appuntamento del 22 e 23 marzo, quando i cittadini italiani saranno chiamati ad esprimersi sulla proposta di riforma della giustizia. Separazione delle carriere, modalità di scelta dei componenti del CSM, controllo disciplinare. Queste le modifiche principali al centro del confronto. Maggiore equilibrio e responsabilità per i magistrati o una riduzione della loro indipendenza? Per capirne di più, il Gruppo dei Conservatori e dei Riformisti Europei organizza il 27 febbraio alle 17.30 un incontro pubblico presso la sala convegni di Assimpredil Ance, in via San Maurilio 21, Milano.

Un dibattito al quale parteciperanno voci autorevoli per il sì e per il no. Sul palco, moderati dal giornalista Fabio Massa, ci saranno infatti l’onorevole Mario Mantovani, Vice Presidente della Commissione Affari Giuridici del Parlamento Europeo (FDI), il senatore Sandro Sisler, Vice Presidente della II Commissione (Giustizia) del Senato (FDI), il senatore Alfredo Bazoli, Componente della II Commissione (Giustizia) del Senato (PD), il senatore Walter Verini, Segretario della II Commissione (Giustizia) del Senato (PD).

