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Cosa c’entra il referendum sulla giustizia con le elezioni del sindaco di Milano

13 Marzo 202613 Marzo 2026By Redazione
Cosa c’entra il referendum sulla giustizia con le elezioni del sindaco di Milano

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Cosa cambierà nella corsa per le Comunali 2027 a Milano quando sarà noto il verdetto del referendum sulla Giustizia? Ed in particolare se vincesse il no quali conseguenze ci sarebbero nell’uno e nell’altro campo? A questa domanda hanno risposto per Frontale due sondaggisti, Maurizio Pessato di Swg e Renato Mannheimer di Eumetra

Pessato (Swg): “Se il centrosinistra sbaglia candidato, giochi ancora aperti”

“Il punto chiave per le prossime elezioni comunali a Milano è e resta la scelta dei candidati sindaco”, spiega Pessato, vice-presidente di Swg. “Ma è chiaro che una vittoria del SI al referendum confermativo sulla giustizia darebbe più forza al centrodestra aumentando le chance di vittoria. Anche se poi, ribadisco, a contare sarà il candidato. Al contrario, un successo del NO alla separazione delle carriere e all’Alta Corte il 22-23 marzo – anche se il governo Meloni andrebbe avanti comunque – creerebbe tensioni nella maggioranza di centrodestra indebolendola anche per il voto a Milano. Fermo restando che se anche vincesse il NO al referendum e poi il centrosinistra, favorito al momento, dovesse sbagliare completamente candidato i giochi sarebbero ancora aperti”, conclude Pessato.

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Mannheimer (Eumetra): “I cittadini non stanno con chi perde”

Secondo Mannheimer, partner dell’istituto demoscopico Eumetra, il referendum sulla giustizia del 22-23 marzo “non inciderà moltissimo sull’esito delle elezioni comunali a Milano. Anche se va sottolineato che un eventuale successo del NO alla riforma del governo e della maggioranza di centrodestra darebbe maggiore vigore a tutto l’elettorato di centrosinistra da Nord a Sud, compreso quindi anche il capoluogo lombardo. E quindi una bocciatura della riforma del ministro Nordio darebbe vigore al centrosinistra, già favorito a Milano, facendo scivolare l’elettorato verso quella parte politica. I cittadini, di solito, stanno con chi vince e non con chi perde”, conclude Mannheimer

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