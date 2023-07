Facci: "Sono rovinato senza il contratto in Rai". Il giornalista è tornato a parlare della nuova striscia che dovrebbe condurre in Rai

Filippo Facci è tornato a parlare della Rai e della nuova striscia che dovrebbe condurre all’interno dei prossimi palinsesti della tv pubblica. Un programma che ora è fortemente a rischio dopo l’opinione espressa di suo pugno sul giornale Libero in merito alla vicenda del figlio di Ignazio La Russa.

Rai, Filippo Facci: “Sono rovinato senza quel contratto”

In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, Filippo Facci torna a parlare della sua prossima stagione in Rai e senza quel contratto si dice “economicamente rovinato”. Nello specifico, il giornalista ha detto che “ho preso talmente tante pesciate in faccia, di recente e in passato, che non mi creo grandi problemi. Rivendico la mia coerenza e rifarei tutto quello che ho fatto o detto”.

“Non ho soldi. Il contratto mi servirebbe”

In merito alla sua situazione economica, che è andata a suo dire peggiorando dopo che si è lasciato con l’ex compagna, il giornalista di Libero ha parlato della sua attuale situazione economica. “Non ho soldi e il contratto in Rai mi servirebbe parecchio – ha detto al Corriere – poi non me lo faranno? Pazienza. Niente che non mi sia già successo: nel 1995 l’allora presidente Letizia Moratti strappò un ingaggio da 66 milioni di lire perché erano uscite intercettazioni che hanno fatto dire che ero craxiano. Apriti cielo! Adesso ci risiamo…».

Il commento sul caso La Russa: “Cercavano l’incidente…”

Sul caso di Leonardo La Russa, che tanto ha creato polemiche a tal punto da mettere a rischio il programma in Rai, il giornalista ritiene che “cercavano l’incidente e alla fine l’hanno trovato”