Programma di Filippo Facci cancellato dalla Rai: arriva la decisione dopo le polemiche

Programma di Filippo Facci è stato cancellato dalla Rai: nelle prossime ore arriverà l’ufficialità dopo le polemiche e il controllo della Vigilanza Rai. Nulla da fare per il giornalista che è stato attaccato dopo aver scritto quell’articolo su Libero.

Programma di Filippo Facci cancellato dalla Rai

Il giornalista Filippo Facci deve dire addio al suo programma. A scriverlo è il Corriere della sera: “Oggi l’amministratore delegato Roberto Sergio, che si è preso qualche giorno per valutare le polemiche (…) annuncerà che la prevista collaborazione non avrà seguito“. Tuttavia “da qualche parte si sostiene che Facci potrebbe rientrare in palinsesto, magari più avanti, con un programma diverso, a tema, magari registrato”, ipotizza il Corriere secondo cui la striscia quotidiana in diretta è la “meno adatta a contenere eventuali eccessi“.

Arriva la decisione dopo le polemiche

Il giornalista dopo le polemiche a seguito del suo articolo su Libero aveva provato a difendersi e difendere il suo programma. “Io sono il pretesto per cannoneggiare il governo. Qualsiasi giornalista in questa fase si trova a vivere una specie di ricatto, l’ha scritto anche Michele Serra qualche giorno fa”, ha detto Facci in un’intervista a Repubblica.it. Sulle conseguenze economiche di un eventuale stop, il giornalista sostiene che “la Rai non paga così tanto, ma sono soldi che mi servirebbero a campare. Comunque ripeto: sono un pretesto per battaglie molto più grandi di me, addirittura vengo messo assieme a Eugenia Roccella quando poi è una vita che le scrivo contro per le sue posizioni anti-abortiste”.

LEGGI ANCHE: Rai, Filippo Facci: “Sono rovinato senza quel contratto”