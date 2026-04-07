Piccoli importanti segnali dal Comune di Milano

E’ uscita la nuova puntata di “Frontale”, newsletter di Fabio Massa con riflessioni (su Milano e non solo), inside e racconti di quello che accade in città. Ci si può iscrivere qui: https://frontale.substack.com

C’è una notizia che mi ha colpito oggi, sul Corriere. Riguarda il fatto che in tre comuni dell’hinterland milanese, Cinisello Balsamo, Brugherio e Desio, sono stati assegnati ad associazioni che combattono la violenza di genere degli alloggi destinati a quei ragazzi cacciati di casa per il loro orientamento sessuale. Mi ha colpito, questa notizia, perché pensare che ci sono ancora genitori che non vogliono sotto il proprio tetto figli che hanno fatto scelte del tutto legittime mi fa pensare che forse anche in Lombardia, anche a Milano e dintorni, siamo molto più indietro di quanto ci vantiamo di essere.

La seconda cosa che mi ha colpito è che finalmente Milano (perché gli alloggi sono di Palazzo Marino) inizia con continuità a concepirsi non più come città separata dal resto dell’hinterland, ma come guida e capofila: usa i propri beni e le proprie risorse non solo all’interno dei propri confini, dismettendo tutto il resto. Una buona notizia per un mandato che sta per finire (ma manca ancora un anno, e non sono ammessi periodi vacanti o… di vacanza).

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