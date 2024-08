Che cos’è questo famigerato assegno unico?

Perché leggere questo articolo? Al di là del botta e risposta tra Meloni e giornali, in cosa consiste, quanto e a chi spetta l’assegno unico. Tutto quello che c’è da sapere.

“No, il Governo Meloni non abolirà l’assegno unico nella prossima legge di bilancio. Diffidate dalle fantasiose ricostruzioni su una Manovra ancora da scrivere”. Parole e immagini della diretta interessata, Giorgia Meloni, che in un video col ministro dell’Economia Giorgetti nega le ricostruzioni di Repubblica su una possibile cancellazione o rimodulazione al ribasso dell’assegno unico. Ma in cosa consiste e chi può ottenere questo sussidio?

Tutto quello che bisogna sapere sull’assegno unico

L’assegno unico per i figli consiste in un’erogazione mensile fino a 175 euro che scende a 85 euro per i figli maggiorenni tra i 18 e i 21 anni. E spetta a chi ha figli, dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del 21esimo anno di età.

L’importo pieno va a chi ha Isee fino a 15mila euro. Mentre il valore dell’assegno scenderà progressivamente per chi ha redditi superiori, fino al minimo di 50 euro (25 per i figli maggiorenni) per Isee oltre 40mila o per chi non presenta la dichiarazione.

Inoltre nella bozza del decreto sono previste maggiorazioni per categorie specifiche di persone, come famiglie in cui ci sono un elevato numero di figli, ragazzi disabili, o in base al reddito di entrambi i genitori.