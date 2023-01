Papa Francesco contro le prediche lunghe: “Non siano conferenze”

Papa Francesco, in maniera inaspettata, torna a “bacchettare” quei sacerdoti che fanno prediche troppo lunghe dopo il vangelo. “Per favore, sono un disastro”, ha detto ai partecipanti al Corso internazionale di formazione per responsabili diocesani delle celebrazioni liturgiche. “L’omelia – ribadisce papa Francesco – non è appunto una conferenza, è un sacramentale” e “la si prepara in preghiera, con spirito apostolico” ha infatti rimarcato.

Le indicazioni sulle omelie