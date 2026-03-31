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Stabilicum, cosa cambia con la nuova legge elettorale il cui iter parte oggi

31 Marzo 202631 Marzo 2026By Redazione
Stabilicum, cosa cambia con la nuova legge elettorale il cui iter parte oggi

Inizia oggi, con l’incardinamento in commisione Affari costituzionali della Camera, l’iter dello Stabilicum, la proposta di legge elettorale targata centrodestra. Dopo la battuta d’arresto al referendum sulla giustizia, è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a chiedere uno sprint per cambiare le regole del gioco; un invito che sembra essere stato accolto anche dalla Lega, pronta a portare dama la riforma assieme agli alleati.

L’impianto della riforma

La legge destinata a sostituire il Rosatellum è un proporzionale con premio di maggioranza. L’obiettivo dichiarato è evitare maggioranze ballerine e pareggi, cioè quegli esiti che rendono complessa la formazione e la tenuta dei governi. La coalizione che raggiungerà il 40% dei voti otterrà un premio: 70 seggi a Montecitorio e 35 al Senato. Il meccanismo, secondo i proponenti, dovrebbe garantire stabilità e una chiara investitura parlamentare.

Se nessuno dovesse arrivare a questa quota, è previsto un turno di ballottaggio per gli schieramenti che arriveranno al 35%. Il secondo turno, nelle intenzioni, serve a definire un vincitore netto quando il primo voto non esprime una maggioranza sufficiente. Tra le novità figurano l’indicazione del candidato premier già nella presentazione delle liste e i listini bloccati, cioè senza preferenze. In pratica, gli elettori conosceranno il nome del premier indicato dalla coalizione e voteranno liste preordinate.

Le opposizioni restano sulle barricate contro la Stabilicum

Come spiegato da Fratelli d’Italia con Giovanni Donzelli, la proposta è il terreno da cui partire, tanto per la maggioranza quanto per le opposizioni. Queste ultime, al momento, restano sulle barricate: non sono queste le priorita del Paese. Resta da capire se, nel confronto parlamentare, verranno introdotti aggiustamenti su soglie e modalità applicative.

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