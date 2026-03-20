Urbanistica milanese, ben presto le prime sentenze

E’ uscita la nuova puntata di “Frontale”, newsletter di Fabio Massa con riflessioni (su Milano e non solo), inside e racconti di quello che accade in città. Ci si può iscrivere qui: https://frontale.substack.com

I corridoi di Palazzo di Giustizia di Milano mormorano. E Frontale ascolta: prestissimo ci saranno le prime sentenze – quelle vere, quelle di un giudice terzo – per i casi dell’urbanistica milanese. I pm stanno facendo le requisitorie, poi toccherà a una pletora di avvocati. E finalmente si inizierà a capire la verità: chi ha ragione tra la procura e il Comune?

A proposito di verità, ci dovrebbe anche essere in previsione la sentenza di secondo grado su Siria Trezzi, ex sindaco di Cinisello Balsamo. Se ne parlerà un paio di settimane dopo Pasqua. Siria Trezzi, di sinistra vera, era una delle figure più rilevanti della politica metropolitana ai tempi di Filippo Penati. Corruzione urbanistica, carriera spazzata via e quattro anni di reclusione in primo grado. Vedremo se saranno confermati in secondo.

E dopo tutto questo, possiamo parlare di elezioni amministrative.