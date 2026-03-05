Mannheimer promuove le Olimpiadi: “Hanno rafforzato l’orgoglio dei milanesi. Ma ora le priorità della città sono altre”

E’ uscita la nuova puntata di “Frontale”, newsletter di Fabio Massa con riflessioni (su Milano e non solo), inside e racconti di quello che accade in città. Ci si può iscrivere qui: https://frontale.substack.com

di Andrea Parrino

Le Olimpiadi per Milano? Un successo che ridà slancio alla crescita della città. E per il quale ad uscirne rafforzato è anche l’orgoglio dei cittadini. Ma attenzione a sovrastimare quello che potrebbe essere l’impatto dei Giochi nel determinare una maggiore emancipazione di Milano da Roma, nell’eterna contrapposizione tra le due principali città italiane. Anzi, semmai la Capitale potrebbe proprio prendere spunto dal successo milanese per cercare di replicarlo e riaffermare la propria egemonia. Queste le riflessioni del sociologo e sondaggista Renato Mannheimer, che ha tracciato per Frontale un bilancio di Milano-Cortina 2026. Qui L’INTERVISTA COMPLETA

Mannheimer, le Olimpiadi hanno rilanciato Milano?

Certamente sì. Hanno dato ulteriore spinta a quello che era già il rilancio della città. Milano si sta già trovando in una situazione di ascesa sotto molti punti di vista, e le Olimpiadi sono state una leva ulteriore in questo trend. E si sono rivelate molto efficaci. Peraltro, sono anche riuscite molto bene, e questo ha dato un’immagine positiva in merito alla capacità organizzativa della città.

Le infrastrutture realizzate a Milano saranno “cattedrali nel deserto” o miglioreranno in modo duraturo il territorio?

La mia impressione è che siano percepite come opere durature. La percezione è positiva, ma potrebbe cambiare nel corso del tempo.

A Milano, il nuovo palaghiaccio e la riqualificazione di Santa Giulia sono considerati prioritari rispetto alle esigenze della città?

No. I temi prioritari per i cittadini milanesi sono la sicurezza, il traffico, l’inquinamento, l’occupazione e il caro affitti. Il nuovo palaghiaccio e la riqualificazione di Santa Giulia non sono temi prioritari, ma sono comunque visti positivamente dai cittadini. È stato però rafforzato l’orgoglio dei cittadini per Milano.

Politicamente, queste Olimpiadi hanno in qualche modo inciso nei rapporti di forza tra Milano e Roma?

La politica italiana si svolge completamente a Roma, e Milano è dipendente, sempre da un punto di vista politico, dalla capitale, anche se il capoluogo lombardo ha una sua autonomia. Quindi i rapporti di forza non sono cambiati più di tanto. Ma questa manifestazione ha dato grande risalto alla città, e infatti si pensa di proporle anche a Roma…