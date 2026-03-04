Milano, La Russa: “Il tempo si avvicina. Il centrodestra non dà per persa la città”

E’ uscita la nuova puntata di “Frontale”, newsletter di Fabio Massa con riflessioni (su Milano e non solo), inside e racconti di quello che accade in città. Ci si può iscrivere qui: https://frontale.substack.com

“Credo che il tempo si avvicina. Il centrodestra non dà per persa la città”. Parole del presidente del Senato Ignazio La Russa, pronunciate in esclusiva per Frontale. Archiviato il successo olimpico, nel dibattito milanese torna nuovamente centrale il tema delle elezioni comunali. Che non possono non interessare – e molto – un attento osservatore delle vicende all’ombra della Madonnina come La Russa. “Credo che a Milano ci sia bisogno di un cambiamento. Senza piangerci addosso: Milano è già grande. Grazie ai milanesi e nonostante chi oggi la dirige e la guida. Chi ha la responsabilità della città può aiutarla a fare molto di più”, ha aggiunto l’esponente di FdI.

Il presidente del Senato ha anche commentato l’esito delle Olimpiadi definendolo “un successo a livello internazionale, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti dai leader e dai media di tutto il mondo. Non posso che plaudere agli organizzatori”.

E poi uno dei temi milanesi che maggiormente coinvolgono La Russa. Lo stadio San Siro: “Un monumento della città di Milano, alla pari della Scala. La sua demolizione sarebbe un danno per la città”. Una sua riqualificazione consentirebbe di utilizzare l’impianto per scopi multipli. Ospitando altre squadre come – ad esempio – l’Alcione o l’Under 23 dell’Inter. Altri eventi sportivi e musicali. “Si eviterebbe così anche un danno ambientale e si risparmierebbero costi di demolizione per circa 80 milioni di euro”. Il presidente del Senato ne è convinto: “Un’amministrazione di centrodestra potrebbe salvare San Siro”.