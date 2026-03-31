L’inchiesta sul Meazza che fa ridere in premessa

E’ uscita la nuova puntata di “Frontale”, newsletter di Fabio Massa con riflessioni (su Milano e non solo), inside e racconti di quello che accade in città. Ci si può iscrivere qui: https://frontale.substack.com

Ed eccoci qui! Tutto come previsto. Nove indagati per la vendita del Meazza. L’accusa è di quelle che fa ridere: “Inter e Milan favoriti dal Comune per la vendita”. Come se fosse un segreto. Sono anni che si discute su come impedire a Milan e Inter di andare fuori città, di farsi lo stadio loro, di fare in modo che rimanessero a San Siro. Con questa ipotesi di reato non c’era bisogno di intercettazioni o di prendere i telefonini di qualcuno, sarebbe bastato leggere uno dei mille migliaia di articoli usciti.

Le scandalose indagini a carico di Malangone e De Cesaris

Sono stati favoriti? Sai che sorpresa, pareva che il piano fosse proprio vendere a loro, e che fosse abbastanza evidente a tutti. Ma poi, favoriti rispetto a chi? Ci sono altre squadre che si sarebbero potute comprare il Meazza? Veramente uno trasecola, se non si fosse già previsto tutto. La vendita avrebbe portato all’apertura di un fascicolo. Anzi, il fascicolo l’avevano già aperto, dovevano solo scriverci gli indagati – pure quelli abbastanza scontati. Il povero Christian Malangone, direttore generale del Comune, che a questo punto dovrebbe ottenere l’Ambrogino per il martirio comunale, e che dovrebbe convincersi che il proprio turno di guardia è finito. E Ada Lucia De Cesaris, già vicesindaco di Pisapia, oggi avvocato e consulente. Una alla quale, senza che fosse neppure indagata, la procura aveva mandato la finanza in casa all’alba per una perquisizione, come fosse peggio della Salis (e infatti non la difese nessuno: avrebbe fatto meglio a occupare una casa popolare pure lei). Fantastico.

Del resto, il referendum ha dato legittimazione popolare ai pm, e adesso questo è quello che ci meritiamo tutti quanti. Però Delmastro se ne è andato: è già qualcosa, ma direi non abbastanza.

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