Licia Ronzulli (FI): “Ministra? Ecco perchè non sono stata scelta”

Il capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, ha parlato del perchè non è stata scelta come ministra della salute. In una intervista a Porta a Porta con Bruno Vespa, la senatrice ha rivelato di aver avuto un incontro con Giorgia Meloni sottolineando come le distanze tra le due fossero in primis politiche.

Le dichiarazioni di Ronzulli

Licia Ronzulli, ospite di Porta a Porta, ha rimarcato che “C’era poco da chiarire, con Giorgia Meloni non abbiamo mai avuto alcun problema personale – ha fatto sapere – C’era una distanza per le mie posizioni radicali sul vaccino, ma che ripeterei. Già quella sera dopo l’incontro avrei voluto fare una dichiarazione ritirandomi dalla possibilità di entrare nel governo ma il partito mi ha chiesto di resistere” ha detto.

Il noto giornalista, inoltre, ha poi riassunto la questione sottolineando anche una distanza di visioni politiche sul tema del Green Pass tra lei e la nuova Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Licia Ronzulli, in particolare, già durante il governo guidato da Mario Draghi si era distinta per essere una “radicale pro vax”, senza mai tirarsi indietro e rinnegare la sua adesione al green pass e all’importanza della campagna vaccinale.