Le Olimpiadi sono la riaffermazione di un orgoglio

Io non so se le Olimpiadi saranno l’inizio di una nuova età dell’oro per Milano, o se saranno la fine dell’età dell’oro di questa città, iniziata con Expo poco più di dieci anni fa. Non lo so perché nessuno può saperlo. In fondo, dipende solo dallo spirito profondo del capoluogo lombardo: riuscirà a trovare la forza di tirarsi fuori dalle narrazioni negative, dai casini giudiziari sull’urbanistica, dal franare di quella classe dirigente colpita dal centralismo romano e dalle invidie meneghine? Non lo so, ma ci spero.

Quello che però so è che le Olimpiadi non sono un successo italiano. O meglio: sono un successo che fa bene all’Italia e di cui l’Italia intera deve essere fiera. Perché Milano e la Lombardia e il Veneto sono parte dell’Italia. Ma bisogna rendere merito a chi ce l’ha: la Lombardia, il Veneto, Milano e Cortina. Le prime due regioni, mentre il governo pentastellato remava contro, hanno messo le fidejussioni che hanno garantito e reso possibile la candidatura. Parliamo di garanzie per miliardi di euro. Le due città hanno superato gli steccati politici (Milano di centrosinistra, la Regione di centrodestra) e hanno messo in atto quello che è il più puro modello di buona politica: si fanno le cose con chi ci sta, perché il bene comune non è di una parte sola.

Ora tutti sul carro del vincitore, ma ha ragione chi dice che queste Olimpiadi non devono tracciare un modello (anche se qualche primato già ce l’hanno: sono le prime Olimpiadi diffuse della storia), ma ricordare un orgoglio che ci siamo scordati: qui, da noi, le cose avvengono non perché vengono calate sulla testa dall’alto, con i soldi di altri, ma perché scommettiamo sui nostri territori, sui nostri talenti, sul nostro sudore.

