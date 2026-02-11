Le Olimpiadi e l’annessione dei comuni dell’hinterland

E’ uscita la nuova puntata di “Frontale”, newsletter di Fabio Massa con riflessioni (su Milano e non solo), inside e racconti di quello che accade in città. Ci si può iscrivere qui: https://frontale.substack.com

Ho letto una interessante intervista di Francesco Billari, rettore della Bocconi, a Repubblica. Billari dice varie cose, ma una sola mi ha stimolato una riflessione: “Il Comune è troppo piccolo per gestire Milano, lo vediamo anche nelle Olimpiadi, la prima medaglia è arrivata a Rho-Fiera, che non è Milano ma la grande Milano”. Ecco, il Comune è troppo piccolo per gestire Milano mi pare una frase che riassume un vecchio sogno purtroppo lasciato nel cassetto. L’idea che Milano “si apra”, che diventi – come diceva Calabresi – “accogliente” e non solo “attrattiva”, è tutta là, in una dimensione fisica e politica.

Cento anni fa Comuni come Baggio furono annessi: forse potremmo ripensarci…

Aprire Milano vuol dire allargarla. Ed è una cosa difficile non per lo spazio fisico: in fondo questa città è piccolina, compatta, una metropoli tascabile. E’ una cosa difficile perché prevede una cessione di potere politico, una collaborazione amministrativa, qualcosa che non può che arrivare da un ente superiore. C’è bisogno di una nuova stagione, per Milano, che sia di grande coraggio. Dal sogno di far diventare il centro di Milano bellissimo bisognerebbe passare al sogno di creare altri centri di Milano, altrettanto belli e più vivibili, in una espansione che si basa su due assi fondamentali. Il primo è la rete di trasporti, da mandare fuori città. Il secondo è l’unità amministrativa.

Più o meno cent’anni fa una serie di Comuni – ad esempio Baggio – venivano annessi a Milano. Forse potremmo ripensarci: così l’hinterland non sarebbe costituito da cittadini di serie B – che brutta l’espressione city users! – ma da milanesi veri e propri. Ma serve coraggio. Ed è questo che, oggi, davvero manca.

