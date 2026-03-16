Il meridione del Libano resta l’epicentro di uno scontro brutale tra le forze israeliane (Idf) e Hezbollah. Nonostante le rassicurazioni su operazioni di terra limitate e mirate, le truppe sono penetrate nelle roccaforti del gruppo, precedute da pesanti raid aerei volti a smantellare le infrastrutture terroristiche. La controffensiva di Hezbollah, con il lancio di razzi verso il territorio israeliano, ha trasformato l’area in un fronte di guerra che, tra il 2023 e il 2024, ha già causato centinaia di vittime e un numero crescente di sfollati in una regione già devastata.

Oltre 700 civili uccisi: l’agonia di una popolazione in fuga

Il bilancio umano al 14 marzo 2026 è drammatico: le organizzazioni per i diritti umani contano più di 700 civili morti. Migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case, spesso seguendo ordini di evacuazione definiti vaghi o intempestivi. Le denunce evidenziano l’impiego di munizioni vietate e il coinvolgimento di obiettivi sensibili come ambulanze, giornalisti e personale Onu. Intere comunità risultano sradicate e prive di ogni mezzo di sostentamento.

Il miraggio della tregua: la zona cuscinetto che cancella gli accordi

L’accordo di cessate il fuoco del 27 novembre 2024, che prevedeva il ritiro israeliano entro 60 giorni, è di fatto decaduto. Israele ha prima annunciato il controllo di punti di osservazione strategici, per poi dichiarare, tramite il ministro della Difesa, la permanenza a tempo indeterminato in una zona cuscinetto. Gli attacchi quotidiani continuano a distruggere le strutture civili lungo il confine, rendendo la stabilità dell’area un obiettivo sempre più lontano.

Beirut immobile: il silenzio del governo davanti ai crimini di guerra

In questo scenario, il governo libanese è sotto accusa per la mancata tutela delle vittime e l’assenza di indagini indipendenti. Le autorità di Beirut non hanno promosso azioni legali contro i presunti crimini di guerra, né hanno adottato misure suggerite a livello internazionale, come l’accettazione della giurisdizione della Corte penale internazionale o l’invito formale a osservatori delle Nazioni Unite per registrare i danni subiti dalla popolazione.

«Violenza atroce»: il monito di Papa Leone XVI contro lo stallo globale

Mentre il conflitto incide pesantemente sull’economia globale — con il prezzo del petrolio sopra i cento dollari al barile a causa dello stallo sullo stretto di Hormuz — la diplomazia appare bloccata. Papa Leone XVI è intervenuto definendo la situazione una «violenza atroce» e chiedendo la riapertura dei canali diplomatici. Tuttavia, la profonda sfiducia dei cittadini verso le istituzioni locali rende complessa ogni prospettiva di giustizia e riparazione per le vittime.