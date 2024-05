Perchè leggere questo articolo? Tre anni fa la compagna di Mentana accusava una “prestigiosa collega” di non averla voluta ospite in studio… in quanto donna. Oggi il video riaffiora sui social: a chi si riferiva?

Divampa lo scontro tra Enrico Mentana e Lilli Gruber. E sui social riaffiora un vecchio video del 2021 che sembra poter fornire ulteriori elementi per contestualizzare il dissing tra i due giornalisti colleghi (ancora per poco?) a La7. Protagonista è Francesca Fagnani, acclamatissima conduttrice di Belve nonchè compagna di Chicco. La quale l’1 dicembre di tre anni fa, per una sera alla guida delle Iene, presentò un monologo che oggi sta facendo drizzare più di una antenna.

Il monologo di Fagnani alle Iene nel 2021

Parlando di solidarietà femminile nel giornalismo e in tv, ecco cosa diceva la Fagnani: “Negli ultimi anni ho visto accadere tante cose bizzarre nel mondo del giornalismo (…) Mi sono persino abituata alla domanda, dopo che si sono decisi gli altri ospiti, “ma come donna chi invitiamo?”. Come se fosse un obbligo la quota rosa del talk. Una categoria da proteggere, come i panda”.

Quindi, l’affondo: “Pochi giorni fa, però, mi è successo qualcosa a cui non ero preparata. Sono stata invitata ad una trasmissione dove c’era una donna, che faccio persino fatica a definire collega, tanto è meritata e prestigiosa la sua carriera. Una vera regina del giornalismo. Ho sempre apprezzato le sue parole e ne ha spese tante per chiedere posti di potere per le donne, però ho capito che questo per lei vale solo se quei posti sono lontani dal suo. Infatti, alla vigilia della trasmissione, mi hanno fatto sapere che questa giornalista non gradiva la mia presenza, perché attorno a sé voleva solo colleghi maschi. Ma come, proprio lei? La stessa donna che rimprovera gli uomini di non darci lo spazio che meritiamo”.

Chi era la “regina del giornalismo” accusata da Francesca Fagnani?

A chi si riferiva Francesca Fagnani? Ai tempi la giornalista non si volle sbilanciare. Ma il campo delle colleghe a cui sarebbero potute fischiare le orecchie non era (e non è) vastissimo. Ed anzi, se si parla di una “regina del giornalismo” impegnata per la parità di genere ma conduttrice di un talk politico con ospiti in studio prevalentemente maschili, il pensiero non può che andare proprio a lei: Lilli Gruber. Sarà così? Oggi lo ritengono in molti. E interpretano lo scazzo tra Mentana e Gruber come l’ultimo (eclatante) episodio di una antipatia che cova da tempo. E che non coinvolgerebbe solo i due conduttori di La7…