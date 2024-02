Quanto femminismo in Fedez! “Nullatenente” mantenuto dalla moglie

Perché leggere questo articolo? La barzelletta del giorno è Fedez che si dichiara “nullatenente”. Da dove viene la barzelletta del giorno, ma soprattutto, se questa dichiarazione dei redditi fosse anche un empowerment rosè?

Fedez che si dichiara nullatenente è, senza dubbio, la barzelletta del giorno. Nella mattinata di giovedì 15 febbraio, data in cui ricorre San Faustino, la festa dei single, spunta sui social una registrazione choc di Federico Lucia. Per fortuna, non è un suo nuovo singolo, ma fa ridere fors’anche di più. Il 50 % dei Ferragnez, infatti, con la propria viva voce si definisce “nullatenente”. Lo fa nell’ambito di un’udienza processuale in cui era stato trascinato dal Codacons, sempre lui, nel 2020. 2020, anno della pandemia, ma anche il periodo in cui il rapper (lo è ancora?) sfrecciava in Lamborghini per le strade di Milano gettando banconote ai passanti dal finestrino, per beneficenza.

Il Fedez “nullatenente” è un messaggio di empowerment rosè

Sarà così che avrà perso tutti i suoi averi? Chissà. La questione, comunque, è da indagare forse più di tutti i pandori Pink Christmas andati al macero per giacenze messi insieme. E infatti eccoci qua, sedutissimi, a immaginare come potrà evolversi cotanta novella ferragnica matassa. Intanto, mentre è già scattato un esposto della Guardia di Finanza, l’unica certezza è che Fedez abbia mandato il suo primo vero messaggio di empowerment rosè: cosa c’è di più femminista di un uomo che si fa mantenere dalla moglie?

Ma in che senso “sono nullatenente”? 🥶 pic.twitter.com/xoe65MUEsK — Fran Altomare (@FranAltomare) February 15, 2024

Da dove arriva la barzelletta del giorno

Fedez è nullatenente. O, almeno, così si dichiara nel corso di un’udienza datata novembre 2020 e le cui registrazioni sono divenute virali sui social oggidì. Grazie a Repubblica che, per prima, le ha riportate, regalando grasse risate all’Italia tutta. Alla domanda del magistrato “Beni mobili o immobili registrati?”, Federico Lucia risponde: “Nullatenente”. E poi precisa: “È tutto registrato alle mie società”. “Arianna? Hai… Hai sentito, Arianna?”, questa la reazione del suddetto magistrato, rimasto basito dalla dichiarazione del nostro. Ma cosa ci faceva Fedez in Tribunale nel 2020? Ancora una volta, c’è di mezzo il Codacons, la presunta associazione a difesa dei consumatori, che lo aveva trascinato in aula per diffamazione.

Federico Lucia, infatti, si era interrogato via social su una raccolta fondi per il Coronavirus indetta dallo stesso Codacons e a parere del rapper (?) poco chiara, se non ingannevole. Corsi e ricorsi storici, insomma. L’associazione dei consumatori, forte anche dell’esposto della Guardia di Finanza, ora ci marcia sottolineando come la situazione riguardo alla “povertà” del nostro “meriti un’analisi più ampia” per rintracciare un “eventuale potere occulto e trasversale” da parte del – ribadiamolo – nullatenente Federico Lucia. Federico Lucia che, frattanto, non ha preso bene l’articolo di Repubblica da cui è partita questa nuova querelle. Infatti, replica mesto: “Mi è spiaciuto molto leggerlo. Non ne capisco il senso e lo scopo, se non quello di dare un’idea sbagliata ai lettori e alle lettrici riportando una mia dichiarazione in modo del tutto decontestualizzato”. Povero Fedez! In ogni senso, pare.

Fedez nullatenente è più femminista di Chiara Ferragni

Poco prima della deflagrazione del pandoro-gate, Fedez era riuscito a rendersi fastidiosissimo con una dichiarazione passata poi in sordina per cause di forza maggiore. Eccola qua: “Se passerà il Natale a casa? Sono il marito di Chiara Ferragni, abbiamo già 5000 chalet prenotati!”. Non spiace per nulla, a questo punto, constatare come alla fine non sia andata proprio così per la royal couple de’ noantri. Una prece. Con la sparata sul suo essere “nullatenente”, comunque, Federico Lucia ruba ancora una volta la scena all’insalata bionda che tiene per coniuge. Lei, come è arcinoto, ha fatto dell’empowerment femminile il fiore all’occhiello del proprio personal branding. Ma cosa c’è di più femminista di un uomo che si fa mantenere dalla moglie? In attesa che la situazione fiscale di Fedez venga chiarita, difficile che sia proprio come la racconta, lasciamoci sedurre da cotanta mirabolante ipotesi. A Fedez mancherà più Rosa Chemical o il reddito di cittadinanza? Chissà. Oggi, comunque, resta un grande giorno: il giorno in cui possiamo bene o male tutti pensarci ricchi. Più ricchi di Fedez, almeno. Chi ce lo doveva dire. Vince il primo che mette su una raccolta fondi per aiutare il povero Federico Lucia. La chiameremo “Pink Fedez”.