Dazi Usa e politica estera, gli italiani bocciano Meloni: “Deve opporsi a Trump”. Il sondaggio

Gli italiani chiedono a Giorgia Meloni una posizione più netta nei confronti degli Stati Uniti e, in particolare, di Donald Trump. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Izi, presentato nel corso della trasmissione L’Aria che tira su La7. Secondo l’indagine, l’opinione pubblica appare sempre più critica verso la postura del governo italiano sullo scenario internazionale.

Un atteggiamento giudicato troppo accondiscendente

Alla domanda sul rapporto tra Meloni e Trump, il 70% degli intervistati giudica l’atteggiamento della premier troppo accondiscendente oppure altalenante e ambiguo. Una percezione che si riflette nel giudizio complessivo sulla politica estera dell’esecutivo: per il 57% degli italiani l’operato del governo nelle relazioni internazionali è negativo.

Dazi e Groenlandia, opposizione quasi unanime: per il 90% il governo dovrebbe opporsi

Il dato più netto riguarda i dazi imposti dagli Stati Uniti. L’89% degli intervistati ritiene che il governo italiano dovrebbe opporsi alle scelte di Washington, percentuale che supera il 90% quando si parla delle mire statunitensi sulla Groenlandia. Un segnale chiaro di distanza rispetto alle iniziative americane, almeno sul piano economico e geopolitico.

Ucraina, Gaza e Afghanistan: giudizi differenziati

Sul conflitto in Ucraina l’opinione pubblica appare più divisa, ma comunque critica: il 52% degli elettori ritiene che l’Italia dovrebbe porsi in opposizione alle posizioni di Trump. Il dissenso cresce sul conflitto a Gaza, dove oltre il 60% degli italiani esprime un giudizio negativo sull’operato del governo americano, e diventa ancora più marcato sulla condotta dei Paesi Nato in Afghanistan, con il 73% degli intervistati apertamente contrario.

Anche sul tema dell’immigrazione emerge una richiesta di maggiore fermezza. Il 75% degli italiani pensa che Meloni dovrebbe manifestare la propria opposizione alle modalità operative delle agenzie federali statunitensi, come ICE e Border Patrol, nella gestione dei flussi migratori.

Il quadro che emerge dal sondaggio Izi è quello di un’opinione pubblica largamente critica verso le scelte di Washington e sempre meno disposta ad accettare una linea percepita come troppo prudente o allineata da parte del governo italiano.