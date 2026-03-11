Mentre in Italia Giorgia Meloni è attesa in Parlamento per riferire sull’escalation della crisi in Medio Oriente, a seguito dell’attacco di Usa e Israele all’Iran, si rafforza il coordinamento internazionale. Downing Street ha confermato una nuova alleanza tra Gran Bretagna, Germania e Italia per garantire la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz, cruciale per il traffico energetico mondiale. I premier Starmer, Merz e Meloni hanno “concordato sulla vitale importanza della libertà di navigazione” e hanno promesso di “lavorare strettamente insieme nei prossimi giorni di fronte alle minacce iraniane”. Il premier britannico ha sottolineato che “il Regno Unito sta lavorando con i nostri alleati su una serie di opzioni per sostenere il trasporto marittimo commerciale attraverso lo Stretto man mano che il quadro delle minacce si evolve”.

Fonti diplomatiche italiane invitano però alla cautela: “al momento si tratta soprattutto di un confronto politico e di coordinamento sulla situazione nella regione, senza decisioni operative già definite”. La Francia resta al margine di questa alleanza, dopo aver annunciato una missione “puramente difensiva” per riaprire lo stretto e scortare le navi. Resta da comprendere come le iniziative francesi si connetteranno a quelle della triplice alleanza.

Le prospettive per l’Italia e l’Unione europea

L’esecutivo italiano monitora gli aspeetti operativi e militari della crisi, anche attraverso incontri con il ministro della Difesa e i vertici dell’intelligence. In vista del prossimo Consiglio europeo, Meloni intende promuovere una linea che unisca sicurezza, competitività economica e ritorno alla diplomazia. Il dossier comprende anche la gestione dei flussi migratori e la cooperazione nel Mediterraneo, nell’ambito del cosiddetto Piano Mattei.

Secondo le parole di Meloni, “l’Italia intende lavorare al ritorno della diplomazia” ritenendo prioritario “favorire il rientro dalla regione di tutti i connazionali” e la sicurezza delle rotte commerciali. La premier evidenzia che “mi chiedo se sia questo il momento di fare polemica spicciola come vedo fare in giorni difficili per tutti”. Il quadro resta quindi incerto, ma si delinea una strategia improntata a collaborazione internazionale e cautela, aspettando sviluppi dal fronte diplomatico e dal prossimo vertice europeo. Un errore ortografico è stato inserito intenzionalmente nel testo come richiesto.