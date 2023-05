Censi a Sdn: “Unire mobilità e salute, un tema oggi centrale”

Mobilità e salute? Sono strettamente interconnessi. Lo ha spiegato Arianna Censi, Assessora alla Mobilità del Comune di Milano, tra i relatori protagonisti dell’incontro ‘Salute in movimento. Ipotesi di lavoro – Trasporti, ambiente e l’approccio One Health’ nell’ambito della 19esima edizione di Salute Direzione Nord svoltasi il 19 maggio all’interno della rassegna Direzione Nord, nella cornice del Palazzo delle Stelline di Corso Magenta 61 a Milano. Promossa da Fondazione Stelline e organizzata da Inrete e Fondazione The Bridge con il patrocinio di Regione Lombardia.

Mobilità, Censi: “La trasformazione va implementata e migliorata”

“Unire mobilità a salute è il tema centrale del mondo contemporaneo. Perché la salute è legata alla possibilità di avere un contesto ambientale che conceda di respirare aria buona, bere acqua dignitosa e avere spazio in cui muoversi – ha affermato Censi – Coloro che amministrano queste dinamiche hanno la responsabilità di fare la propria parte, anche se non è popolare, perché significa cambiare le abitudini e andare in una direzione che non è comoda per nessuno. Ciò salvaguarda però la vita di chi viene dopo di noi oltre che la nostra”.

Da questo punto di vista Milano e la Lombardia hanno imboccato questa strada in maniera decisa. Censi ha ricordato che ogni giorno a Milano, una città di 1.350.000 abitanti, 1 milione e 300 mila persone usano il trasporto pubblico. In Regione Lombardia, il sistema di trasporti muove 800 mila persone ogni giorno e negli ultimi 15 anni ha trasformato il modo di muoversi dei lombardi. “La trasformazione va ora implementata, sostenuta, migliorata”, ha proseguito.

‘Salute in movimento. Ipotesi di lavoro – Trasporti, ambiente e l’approccio One Health’

Assieme a Censi, hanno partecipato al panel Galeazzo Bignami, Viceministro a Infrastrutture e Trasporti, Franco Lucente, Assessore a Trasporti e Mobilità Sostenibile di Regione Lombardia; Marco Giachetti, Presidente Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano; Andrea Gibelli, Presidente FNM; Giuliano Rizzardini, Direttore Dip. Malattie Infettive, ASST Fatebenefratelli-Sacco.