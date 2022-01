Berlusconi, vertice con il centrodestra: ore 16 collegamento su Zoom

Berlusconi, vertice: ore decisive per i centrodestra e il nome del candidato a Capo dello Stato. Tutto dipenderà dal Cavaliere che in una riunione nel pomeriggio dovrebbe sciogliere le riserve.

Berlusconi, vertice con il centrodestra

Oggi ci sarà il tanto atteso vertice del centrodestra con al centro dell’incontro la candidatura di Silvio Berlusconi come nuovo presidente della Repubblica. L’incontro dovrebbe esserci a distanza con Berlusconi collegato dai suoi uffici di Arcore.

La riunione è prevista per le 16. Dovrebbero essere collegati in Zoom anche Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Maurizio Lupi, Lorenzo Cesa e Giovanni Toti. In collegamento a distanza è prevista anche la partecipazione di Luigi Brugnaro, di Coraggio Italia.

Sul tavolo dei discorsi e trattative, intanto, ci sono anche tre possibili ipotesi: Mario Draghi, i cui destini si intrecciano con quelli del governo, un Mattarella bis, e poi il nome di Pier Ferdinando Casini.

Attesa la decisione di Berlusconi

Non solo il centrodestra ma anche tutta l’Italia attende con frenesia la decisione di Silvio Berlusconi sulla scelta di proporsi come nuovo presidente della Repubblica. Intanto arrivano anche le parole del leader della Lega, Matteo Salvini. “Sono ore di ragionamenti sul Quirinale, stiamo lavorando su una soluzione positiva, rapida ed efficace. Per trent’anni hanno sempre imposto e proposto gli stessi. Oggi i numeri dicono che il centrodestra è maggioranza dentro e fuori il Parlamento, e chi ha la maggioranza ha l’onore e l’onere di fare delle proposte, senza veti.

La Lega punta a dare un o una Presidente della Repubblica che possa portare il Paese fuori da questa fase, ma il peggio è passato, sono ottimista”. Così ha parlato Salvini in collegamento con Padova al seminario di formazione politica e culturale «Forum del Pensiero Identitario Europeo».

LEGGI ANCHE: Berlusconi al Quirinale: si decide. Vertice a Roma del centrodestra