Atm, la nuova governance dopo Pasqua (forse)

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E’ un tutto un andirivieni di voci, al Comune di Milano: che cosa succede ad Atm? La cosa certa è che entro la fine mese di aprile ci sarà l’assemblea dei soci che dovrà decidere la nuova governance. Nuovo cda ma soprattutto riconferma o cambiamento dell’amministratore delegato. Ad oggi è Alberto Zorzan, manager ultra-tecnico, che lavora durissimo parlando pochissimo. Tuttavia si vocifera ormai da molto che uno dei posti che potrebbe andare a ricoprire a breve l’attuale direttore generale del Comune, Christian Malangone, sia proprio quello di amministratore delegato di Atm. Per ora risulta candidato idoneo per il nuovo cda.

E’ solo da capire la tempistica: sarà immediata e quindi a fine aprile percorrerà il breve percorso tra Piazza Scala e Foro Bonaparte? Oppure approderà in un tempo più lungo? Oppure – opzione ancora da non scartare – sarà recuperato in altri incarichi di primissimo livello? Molte domande, la maggior parte delle quali senza risposta.

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