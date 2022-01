Aspettiamo il Colle è il nuovo “ci vediamo l’anno prossimo”

Dobbiamo aspettare il Colle perché se non si capisce che cosa succede al Quirinale allora non si può fare nulla. E’ un po’ come quando arriva il 30 dicembre, e il giorno dopo è sabato: bisogna chiudere tutte le partite aperte oppure rimandarle. Dobbiamo aspettare il Colle. Ormai chiunque si occupi non solo di politica, ma anche di economia, riforme, investimenti, anche solo progettualità sui territori si sente dire queste quattro parole: dobbiamo aspettare il Colle.. E’ un po’ come quando arriva il 30 dicembre, e il giorno dopo è sabato: bisogna chiudere tutte le partite aperte oppure rimandarle. Ma tutte tutte, perché il 31 dicembre finisce il mondo. E appena si rientra in ufficio, dopo l’Epifania, bisogna rivedersi tutti un’altra volta, riprendere tutti i contatti, ritornare su tutte le decisioni già prese nella fretta della fine del mondo dell’anno precedente (in effetti, una settimana prima), perché inizia un nuovo anno e quindi cambia tutto. Che poi, diciamocelo, non è che sia cambiato niente.

E anche nel caso del Colle, diciamocelo, è un complicatissimo passaggio politico, roba da far sanguinare le orecchie dalla testa che ci vuole per gestire una situazione del genere, ma non è che per questo possiamo rimandare scelte strategiche, interrompere iter di riflessione, aspettare e traccheggiare sugli investimenti. , roba da far sanguinare le orecchie dalla testa che ci vuole per gestire una situazione del genere, ma non è che per questo possiamo rimandare scelte strategiche, interrompere iter di riflessione, aspettare e traccheggiare sugli investimenti. La verità è che in Italia si cercano scuse per qualunque cosa, pur di non decidere, o di rimandare la decisione. Draghi, e solo lui, è una interessante eccezione. E infatti Draghi sa perfettamente che se non andrà al Colle la sua impresa politica è finita perché dall’istante dopo sarà cotto a fuoco lento.