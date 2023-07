Antonio Razzi al GF Vip 8, l’ex senatore vicinissimo al reality show

Antonio Razzi vicino al GF Vip 8, l’ex senatore pronto all’esordio in un reality show. Secondo Dagospia, il politico ex Forza Italia si prepara a varcare la porta rossa nella nuova edizione del Grande Fratello. Per il momento Razzi fa il vago: “Non ne so niente, attendo una chiamata”.

Antonio Razzi al GF Vip 8, le indiscrezioni sull’ex senatore

Con settembre sempre più vicino, si fanno sempre più insistenti le voci di corridoio sul nuovo cast del Grande Fratello Vip 8. Il conduttore Alfonso Signorini ha promesso un’edizione tutta nuova, con un mix di “veri VIP e NIP”. Secondo Dagospia, gli autori del GF sarebbero già in trattativa non solo con un ex tronista, ma anche con un ex parlamentare. Si tratta di Antonio Razzi, ex senatore in passato tra le fila de Il Popolo della Libertà e Forza Italia, che, secondo il portale web, sarebbe pronto al suo esordio in un reality show.

Già in passato il politico aveva espresso il suo desiderio di entrare nella casa più spiata d’Italia: “Il GF Vip? È il mio sogno”. Un’ambizione poi riconfermata in un’intervista concessa a Pipol TV nel 2022: “Farei volentieri anche il Grande Fratello Vip. Perché non dovrei? Qualche anno fa me l’hanno chiesto, però mia moglie aveva dei dubbi. Mi chiese di non andare e quindi decisi di non farlo. Poi l’anno scorso ci siamo risentiti con Alfonso Signorini, però alla fine non ho saputo più nulla. Quindi ora chiedo: Alfonso prendimi, perché vorrei tanto entrare nella casa più spiata d’Italia e far divertire tutti. Non te ne pentirai fidati”.

Il politico prende le distanze: “Non ne so nulla, attendo una chiamata”

Antonio Razzi ha commentato le voci in un’intervista concessa a TAG24, smentendo per il momento il suo coinvolgimento nel GF Vip 8. “Non so niente di una mia partecipazione.” -afferma l’ex senatore- “Poi la gente può scrivere quello che vuole”. Ciononostante, non ha confermato il suo interesse per il reality show: “Bisogna parlarne e trattare. Non so perché sia arrivata questa notizia, sono il diretto interessato e vi garantisco che non ne so nulla. Le prossime europee o il Grande Fratello? Se mi chiamano per il reality ne parlerei, ma al momento non ho fatto neppure un provino”.

Razzi aspetta la mossa di Signorini e della produzione: “Sono aperto a tutto, ma le chiacchiere le porta il vento. Attendo una chiamata per parlarne. Le novità di Signorini con il ritorno di persone comuni? Non ho sentito o letto le sue interviste. Per me l’importante è produrre e lavorare, Rai o Mediaset mi è indifferente. Io lavoro da 60 anni e continuo ad andare avanti”.