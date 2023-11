Taglio delle pensioni, il 5 dicembre sciopero dei medici

I sindacati dei medici: "Scopriamo che i 2,3 mrd previsti sono messi a disposizione per l'intero comparto sanità, quindi briciole per tutti"

I medici italiani hanno deciso e la protesta annunciata dopo l’arrivo delle misure taglia-pensioni in manovra è stata proclamata.

I sindacati Anaao e Cimo hanno fissato per il prossimo 5 dicembre uno sciopero di 24 ore

I sindacati Anaao e Cimo hanno fissato per il prossimo 5 dicembre uno sciopero di 24 ore. Alle due organizzazioni si è subito aggiunta l’Intersindacale dei dirigenti medici, veterinari e sanitari del Ssn, che annuncia “forme di mobilitazione per modificare la legge di bilancio”, con una protesta alternativa allo sciopero indetto da Anaao e Cimo.

Sostegno ai sindacati arriva dalla vicepresidente del Senato, Maria Domenica Castellone

I medici iscritti a Cgil e Uil, intanto, parteciperanno alle proteste contro la manovra proclamate dalle due confederazioni dal 17 novembre. Sostegno ai sindacati arriva dalla vicepresidente del Senato, Maria Domenica Castellone, che assicura: “noi saremo al loro fianco in questa battaglia”. Anaao e Cimo sottolineano il peso della misura di taglio dell’assegno previdenziale compreso tra il 5% e il 25% all’anno, “una stangata che colpisce circa 50.000 dipendenti. E non ci tranquillizzano – affermano – le dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni da esponenti del Governo in merito a possibili modifiche parziali del provvedimento”.

I sindacati dei medici: “Scopriamo che i 2,3 miliardi previsti sono messi a disposizione per l’intero comparto sanità, quindi briciole per tutti”

Inoltre, i sindacati spiegano di non avere più notizie dei lavori della Commissione del Ministro Nordio sulla depenalizzazione dell’atto medico. “Le misure contenute nella legge di bilancio in discussione al Senato – dichiarano Pierino Di Silverio, segretario nazionale Anaao Assomed, e Guido Quici, Presidente Cimo-Fesmed – non sono in grado né di risollevare il Servizio sanitario nazionale dalla grave crisi in cui si trova. Dalla manovra ci saremmo aspettati un intervento sull’indennità di specificità medica e sanitaria, uno sblocco anche parziale del tetto alla spesa per il personale sanitario e un piano straordinario di assunzioni, risorse adeguate per il rinnovo dei contratti. E invece scopriamo che i 2,3 miliardi previsti sono messi a disposizione per l’intero comparto sanità, quindi briciole per tutti”. Chiede di modificare la legge di bilancio l’Intersindacale dei dirigenti medici, veterinari e sanitari del Ssn che rappresenta 135mila camici bianchi e veterinari.

“Con questa linea il Governo favorisce la fuga dal lavoro del pubblico impiego”

La manovra, a giudizio dell’organizzazione, “riduce il valore del Fondo sanitario nazionale rispetto alle previsioni di andamento del Pil. Infatti, i 3 miliardi di finanziamento aggiuntivo sono completamente assorbiti sia dalle risorse necessarie per il rinnovo dei contratti per il triennio 2022/2024, che pure sono sottofinanziati rispetto all’inflazione registrata nel triennio”. Un provvedimento incostituzionale, osserva, “con il quale il governo intende fare cassa con una patrimoniale che colpisce solo i dipendenti pubblici che da eroi sono oggi trasformati in bancomat” e “con questa linea il Governo favorisce la fuga dal lavoro del pubblico impiego, favorisce il lucro delle cooperative e dei medici gettonisti