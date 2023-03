Crisi Silicon Valley Bank, quali ricadute sulle startup biotech? Parla Paolo Meciani

Il fallimento della Silicon Valley Bank apre riflessioni sul futuro, nel breve e medio termine, delle start-up del settore biotech e digital health. La banca statunitense, il pozzo a cui attingevano numerose startup e venture capitalist americani, è fallita lo scorso 8 marzo. E ha avuto subito un effetto su una piccola startup di Los Angeles, la Flow Health, che si occupa di analisi dei dati intelligenza artificiale applicati al settore della salute. L’azienda, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, non ha pagato gli stipendi ai propri dipendenti.

Paolo Meciani: “SVB è stato un importante investitore in società di tecnologia sanitaria, salute digitale e biotecnologie”

True-News.it ha chiesto un commento a Paolo Meciani, fondatore di BIME Consulting: “SVB è stato un importante investitore in società di tecnologia sanitaria, salute digitale e biotecnologie e per startup e investitori. Secondo i dati sul proprio sito Web, SVB afferma di sostenere quasi la metà di tutte le startup statunitensi sostenute da venture capital e il 44% delle società statunitensi di tecnologia eassistenza sanitaria sostenute da venture capital che sono diventate pubbliche nel 2022 sono clienti di SVB. SVB aveva circa $ 209 miliardi di attività totali e circa $ 174 miliardi di depositi totali al 31 dicembre 2022”.

Meciani: “Oltre 100 società hanno dichiarato di temere di non poter fare buste paga nei prossimi 30 giorni”

Continua l’esperto: “Diversi fondatori di startup hanno dichiarato in via ufficiosa che le loro aziende non avevano o avevano un’esposizione limitata, ma fonti anonime hanno anche menzionato società di biotech e digital health che avevano un’esposizione significativa e non potevano accedere ai loro depositi. Garry Tan, presidente e amministratore delegato di Y Combinator, un acceleratore di startup in SVB, ha dichiarato venerdì al Wall Street Journal che molte delle sue circa 3.000 società attive avevano una relazione con SVB. Y Combinator ha intervistato quelle società venerdì scorso: quasi 400 avevano dichiarato di avere esposizione e oltre 100 hanno dichiarato di temere di non poter fare buste paga nei prossimi 30 giorni senza una rapida risoluzione per la banca, ha riferito il WSJ”.

Meciani: “I finanziamenti per la salute digitale sono crollati del 48% nel 2022 dai livelli record del 2021”

L’improvviso crollo della banca ha scosso un settore in fase di avvio alle prese con una crisi economica, un forte calo dei finanziamenti di capitale di rischio e l’aumento dei tassi di interesse, che hanno portato a licenziamenti e misure di riduzione dei costi in alcune società. I finanziamenti per la salute digitale sono crollati del 48% nel 2022 dai livelli record del 2021. Le startup hanno raccolto $ 15,3 miliardi di dollari di finanziamento lo scorso anno, poco più della metà del blockbuster del 2021 di $ 29,3 miliardi, secondo Rock Health, un fondo di rischio dedicato alla salute digitale.

L’esperto: “C’è stato un sospiro di sollievo collettivo domenica tra le società di venture capital e i fondatori di startup”

Domenica pomeriggio è arrivata la notizia che la Federal Reserve, il Dipartimento del Tesoro e la FDIC stavano intervenendo per garantire a tutti i depositanti presso la banca fallita l’accesso a tutto il loro denaro, una mossa intesa a scongiurare una crisi finanziaria. I depositanti avranno accesso a tutti i loro soldi a partire da questa mattina, hanno detto i regolatori. C’è stato un sospiro di sollievo collettivo domenica tra le società di venture capital e i fondatori di startup, molti dei quali hanno trascorso il fine settimana a cercare di scoprire quando i depositi e i finanziamenti verranno restituiti mentre affrontavano preoccupazioni pressanti come il libro paga nella prossima settimana”.