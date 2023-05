Riforma Aifa, Gemmato: “La deadline è a ottobre”

Per l’avvio della riforma dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) “mancano gli ultimi decreti ed è un questione più tecnica che politica. Si concluderà nel giro di settimane, comunque la deadline dovrebbe essere entro ottobre”.

Prorogati al primo ottobre 2023 i termini della durata in carica dei componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica (Cts) e del Comitato prezzi e rimborso (Cpr)

Lo ha sottolineato il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, a margine dell’evento Malattie rare, farmaci orfani e pediatrici, promosso da Altems con il contributo di Farmindustria. Lo scorso 4 maggio, il Consiglio dei ministri, nelle more della riorganizzazione dell’Aifa, ha infatti prorogato al primo ottobre 2023 i termini della durata in carica dei componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica (Cts) e del Comitato prezzi e rimborso (Cpr) dell’Agenzia.

Gemmato: “Quella dell’Aifa è una riforma profonda che deve avere dei tempi di gestazione e burocratici giusti”

Quella dell’Aifa, ha rilevato Gemmato, “è una riforma profonda che deve avere dei tempi di gestazione e burocratici giusti. L’Aifa era ingessata da anni e questa riforma si aspetta da tempo, un periodo di riflessione è opportuno per far emergere la migliore riforma possibile. La deadline dovrebbe essere entro ottobre”. Con la nuova Aifa, ha spiegato, “si risolve il contenzioso di fatto che aveva portato a due figure apicali, il direttore generale e il presidente del consiglio di amministrazione il quale non aveva la rappresentanza legale dell’ente e questo portava, quando le due figure entravano in contrasto e purtroppo questo si è verificato negli anni, a un’Aifa ingessata”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Il Sottosegretario alla Salute: “Si prevede il riconoscimento di una figura apicale che è quella del presidente del consiglio di amministrazione”

Ora, “si prevede il riconoscimento di una figura apicale che è quella del presidente del consiglio di amministrazione; il direttore generale viene invece sostituito da un direttore scientifico e un direttore amministrativo; le due commissioni, prezzi e rimborsi e Commissione tecnico scientifica, vengono accorpate in una unica commissione. Ciò – ha concluso – proprio per dare snellezza e velocita agli iter autorizzativi dei farmaci”.