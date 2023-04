Pnrr, Piemonte in pole. Obiettivo Case della Salute centrato al 100%

Regione Piemonte è in una posizione virtuosa nella gestione dei finanziamenti del Pnrr: per la sanità, l'avanzamento è ale 66%

E’ al 66% l’avanzamento del pacchetto sanità, con le Case della salute, centrato al 100% l’obiettivo del reclutamento da parte dei Centri per l’impiego, che in meno di un anno hanno preso in carico 45 mila persone, sono stati acquistati 70 autobus ed è conclusa la selezione dei progetti ammessi al bando cultura.

A comunicarlo è Regione Piemonte che ha lanciato un nuovo sito per presentare lo stato di avanzamento dei progetti del Pnrr.

Piemonte, Regione virtuosa nell’uso e nella spesa dei fondi europei

Il Piemonte – si legge in una nota – sul Pnrr sta rispettando i tempi, confermando di essere una Regione virtuosa nell’uso e nella spesa dei fondi europei. Per quanto riguarda infatti la programmazione 2014-2020, la cui chiusura è prevista alla fine dell’anno, l’Europa ha già certificato il 90% delle spese del Fesr, il 98% per quelle del Fse.

Piemonte, nel nuovo portale tutte le info sulle missioni strategiche

Nella programmazione 2007-2013 era stato certificato il 111% delle spese Fesr, generando un overbooking di 117 milioni, e oltre il 100% delle spese Fse. Numeri che il Piemonte conta di replicare anche per il Pnrr, per cui è nato il sito internet di presentazione e monitoraggio.

Progetti, importi e località coinvolte: il nuovo portale è un contenitore dinamico che consente di avere una fotografia completa degli interventi finanziati dal Pnnr nei quali è coinvolta la Regione Piemonte. Dal menu orizzontale della home page del sito istituzionale si accede al nuovo portale che è stato progettato avendo come riferimento diverse tipologie di target: cittadini, Enti locali, imprese e altri soggetti pubblici e privati ed è finalizzato a fornire contenuti di interesse per ognuno di essi. Nelle varie sezioni sono disponibili informazioni generali sul Pnrr, sulle varie missioni strategiche, sui bandi disponibili e le schede dei progetti. La ricerca attraverso luoghi e temi consente poi in modo agevole di individuare quali progetti, e quante risorse, sono investite in un particolare territorio o in uno specifico ambito tematico. Enti locali, imprese e privati troveranno inoltre una specifica sezione in cui sono raccolti i bandi Pnrr, sia quelli gestiti direttamente dalla Regione, sia quelli emanati dai ministeri.

Oltre 693 milioni sono destinati a lavori per Case di comunità e ospedali

Per il Piemonte il Pnrr ha stanziato circa 6 miliardi, di cui 4 già assegnati. In questo quadro la Regione Piemonte gestisce in maniera diretta – attraverso bandi e finanziamenti – oltre 1,1 miliardi di euro attualmente destinati a 851 progetti sulle sei missioni in cui è suddiviso il Pnrr. Di questi il 62 per cento, oltre 693 milioni sono destinati a lavori (ad esempio le case di comunità, gli ospedale).