Pichetto Fratin: “Dobbiamo modernizzare il sistema sanitario nazionale”

“Gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza saranno fondamentali per un cambio di passo, in avanti, della sanità italiana. “Dobbiamo fare un salto sulle tecnologie, sull’innovazione, sulla formazione, in generale sulla modernizzazione del nostro sistema sanitario nazionale”. A dirlo Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo Economico, intervenuto, nei giorni scorsi, a Palazzo Farnese, nel corso dell’incontro organizzato da Club Santè Italia.

Pichetto Fratin: “Confronto interessante sull’utilizzo dei fondi del PNRR”

Un confronto da cui è uscito soddisfatto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo Economico: “L’intervento dei rappresentanti del sistema, del ministro e di esperti del settore ci ha dato un quadro importante, una base interessante di dibattito per capire ciò che il Governo sta facendo con i soldi del PNRR“.