Accesso ai farmaci e ricerca clinica: ecco la bozza del Piano di Attività Aifa 2023

E’ stata trasmessa alla Conferenza Stato – Regioni, in attesa di essere valutata nella prima sessione utile, la bozza del Piano di Attività dell’Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaco.

Il Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia aveva già vagliato la delibera di approvazione del piano in data 29 marzo, così da poter

Le tre mission centrali

In particolare, sono definite tre mission centrali per le attività: garantire l’accesso universale ai farmaci su tutto il territorio nazionale, assicurare l’unitarietà delle attività in materia di farmaceutica e favorire in Italia la ricerca clinica e gli investimenti in ricerca e sviluppo.

I cinque obiettivi strategici

Ad ogni attività di mission sono collegati una serie di 5 obiettivi strategici:

Gestione tempestiva delle attività di competenza nell’ambito della preparazione e risposta a pandemie e ad emergenze sanitarie in raccordo con l’Ema in e supporto di politiche di acquisto congiunto a livello europeo;

sicurezza, adeguatezza ed eticità del mercato di farmaci inclusa l’informazione indipendente per l’uso ottimale dei farmaci;

sviluppo di un sistema trasparente di relazione con gli stakeholders dell’agenzia;

garanzia di accesso universale ai farmaci sul territorio nazionale e di mantenimento dei livelli programmati di spesa pubblica nell’ambito del Fondo Sanitario Nazionale;

sviluppo della ricerca clinica per la verifica del valore terapeutico dei farmaci e supporto alla ricerca e sviluppo per nuovi farmaci e vaccini.

Gli obiettivi operativi saranno invece 17, inclusi la partecipazione al processo di revisione e attuazione della regolamentazione europea in materia farmaceutica e l’adozione di un sistema di regolamentato di dialogo in trasparenza tra AIFA e stakeholders. Il loro sviluppo viene affidato ai diversi uffici e aree secondo quanto riportato nel piano stesso, con indicatori di performance, di baseline e di target.

I prossimi passi

Il Piano dovrà adesso ricevere il parere della Conferenza-Stato Regioni, che sarà presumibilmente convocata il prossimo 21 giugno