In Lombardia prende forma la farmacia dei servizi: tutti i numeri del 2022

La farmacia dei servizi prende sempre più forma in Lombardia, dove oggi è una realtà tangibile, che porta la sanità “sotto casa” e la rende facilmente fruibile per i cittadini. Alcuni numeri lo attestano chiaramente.

Come le 205.660 operazioni di scelta e revoca del medico di famiglia e del pediatra di libera scelta che i lombardi, a partire da quest’anno, hanno potuto eseguire comodamente presso la propria farmacia di fiducia.

O le 176.342 vaccinazioni antinfluenzali di cui 151.255 a carico del Servizio Sanitario Regionale (altra importante novità introdotta nel 2022), somministrate dai quasi 1.000 esercizi lombardi che hanno aderito alla campagna di profilassi. La farmacia dei servizi lombarda, quindi, cresce e diventa sempre più digitale, tanto che 780 mila utenti quest’anno hanno utilizzato Farmacia Aperta, l‘App di Federfarma che rintraccia il presidio farmaceutico più vicino, filtrando la ricerca in base al servizio desiderato (vaccini, tamponi, deblistering etc.) e che, a partire dal 2023, verrà arricchita di nuove funzionalità.

A tracciare il quadro dell’impegno delle croci verdi lombarde nel 2022, la conferenza stampa organizzata da Federfarma Milano, Lodi e Monza Brianza, l’Associazione che riunisce 1.200 farmacie presenti sul territorio regionale

Nel corso dell’evento, si è fatto il punto sulle attività svolte negli ultimi 12 mesi e sugli obiettivi per il 2023. Tra i fronti sui quali l’azione dei farmacisti è stata determinante, ancora la lotta alla pandemia.

Dal 10 novembre 2021, le farmacie lombarde aderenti (oggi 719, un anno fa erano 500) hanno inoculato 917.365 dosi di vaccino antiCovid, di cui 813.780 nel 2022 e 104.132 solo nell’intervallo 12 novembre – 4 dicembre, coprendo in quest’ultimo periodo il 47% sul totale di vaccinazioni anticoronavirus erogate in regione. Analizzando il dettaglio delle dosi per singola ATS (Milano 330.036; Insubria 123.496, Brianza 112.643, Brescia 104.998, Bergamo 89.087, Val Padana 73.060, Pavia 62.702, Montagna 18.712), emerge come in media, ogni 1.000 abitanti, 92 abbiano scelto di immunizzarsi in farmacia, con punte di 124 nel territorio dell’ATS di Pavia.

In arrivo nuova versione dell’App Farmacia Aperta

I presidi farmaceutici lombardi, inoltre, hanno eseguito quasi 20 milioni di tamponi e dispensato 7.134 confezioni dell’antivirale Paxlovid, portando la Lombardia al primo posto tra le regioni con il maggior numero di scatole distribuite nelle farmacie di comunità. Tra le novità previste nel 2023, una nuova versione dell’App Farmacia Aperta che consentirà di prenotare alcune prestazioni direttamente sulle agende delle farmacie: da gennaio, lo screening del colon retto e i tamponi e, nei mesi a seguire, anche altri servizi come holter ed elettrocardiogramma.

La farmacia dei servizi sarà quindi sempre più a portata di smartphone e vedrà un’ulteriore crescita delle prestazioni di telemedicina. Ad oggi, fanno parte della “Rete di Telemedicina Federfarma – HTN (health telematic network)” 1.590 croci verdi della Lombardia che, nei primi nove mesi del 2022 hanno effettuato 74.429 prestazioni, con invio dei risultati al dossier sanitario personale degli utenti: 34.041 elettrocardiogrammi, 23.998 holter cardiaci e 16.390 holter pressori con una crescita superiore al 50% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.