Nasce “Pari. Insieme contro la violenza di genere”. L’intervista a Claudio Longo, Presidente e AD di AstraZeneca Italia

È nato Pari. Insieme contro la violenza di genere, progetto voluto da nove aziende (AstraZeneca e Alexion, ATM, Fastweb, Generali Italia, Gruppo Feltrinelli, Kering Foundation, Prysmian, Snam, Trenord) e curato da Feltrinelli Education, che coinvolge un ampio network per definire una serie di azioni concrete per fare cultura contro la violenza di genere, in seno alle aziende e nella società civile.

L’attività di lancio del progetto è stata una giornata di riflessione collettiva al Centro Culturale Base a Milano tenutasi venerdì 27 settembre, in cui si sono alternate figure di spicco del panorama culturale italiano insieme con i rappresentanti delle organizzazioni coinvolte, per analizzare la portata del problema attraverso le scienze sociali, l’arte, il diritto e la psicologia.

Longo (AstraZeneca Italia): “Vogliamo essere pionieri non solo nella scienza, ma anche nella lotta alla violenza di genere”

True-News.it ha raccolto la testimonianza di Claudio Longo, Presidente e Amministratore Delegato di AstraZeneca Italia, tra le realtà promotrici del progetto.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

“AstraZeneca – ha spiegato l’AD Claudio Longo – è un’azienda che crede innanzitutto nell’innovazione e nel progresso della società. Vogliamo essere pionieri nella scienza, ma anche su temi chiave come l’inclusione e la diversità. Il sostegno alla lotta contro la violenza di genere è per noi fondamentale e vogliamo, attraverso questo progetto e questa rete, contribuire nel fare sensibilizzazione sia all’interno sia all’esterno dell’azienda”.

L’evento di lancio del progetto “Pari. Insieme contro la violenza di genere”

La giornata è stata presentata dal conduttore radiofonico Matteo Caccia e aperta da Fabrizio Rutschmann, Chief People and Corporate Services Officer di Snam e co-promotore del network. La Presidente dell’associazione Differenza Donna, Elisa Ercoli, ha disegnato nel dettaglio una mappa del fenomeno e ha fornito dati precisi sulla violenza di genere oggigiorno. A seguire, si sono alternati due incontri che hanno affrontato il tema da punti di vista differenti, con il filosofo della biologia Telmo Pievani e le avvocate e autrici Cathy La Torre ed Ester Viola. È stata poi la volta dell’autrice Teresa Cinque, seguitadal medico e psicoterapeuta Alberto Pellai.E ancora, un panel condotto da Matteo Caccia ha coinvolto direttamente i rappresentanti delle aziende del network. Per finire, una call to action per invitare i presenti a partecipare attivamente ai tavoli di lavoro e per invitare nuove aziende ad aderire al network.