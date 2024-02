Forum Sanità, Moratti: “Mettere a terra la medicina di prossimità”

La sanità “è in cima alle preoccupazioni dei cittadini italiani. Abbiamo una spesa pro capite inferiore alla media europea e alla media Ocse e quindi dobbiamo impegnarci di più per aumentare il numero di medici e di infermieri e migliorare le loro retribuzioni“.

A dirlo è Letizia Moratti, Presidente della Consulta della Segreteria nazionale di Forza Italia a margine del Forum Sanità tenutosi il 16 febbraio a Milano.

Per Moratti “occorre una programmazione che tenga conto dei bisogni dei cittadini. Occorre la completa messa a terra della medicina di prossimità. Abbiamo un incremento della cronicità perché la popolazione invecchia, dobbiamo investire di più in prevenzione, completare il progetto della farmacia dei servizi, investire nell’assistenza domiciliare integrata anche attraverso le nuove tecnologie“. Secondo la Presidente della Consulta di Forza Italia “sono davvero tante le esigenze per affrontare il tema sanità in maniera strutturale per dare ai cittadini tutte le risposte di cui hanno bisogno”.