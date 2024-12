Obesità infantile, arriva W la Salute, l’iniziativa ministeriale nelle scuole

In Italia, l’obesità infantile rappresenta una sfida significativa per la salute pubblica. Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità del 2023, il 19% dei bambini tra gli 8 e i 9 anni è in sovrappeso, mentre il 9,8% è obeso, con un 2,6% che rientra nell’obesità grave. Queste cifre, sebbene in lieve miglioramento rispetto al passato, rimangono preoccupanti e richiedono interventi efficaci per promuovere stili di vita sani sin dall’infanzia.

Per affrontare questa problematica, il Ministero della Salute ha lanciato l’iniziativa “W la Salute”, in collaborazione con Giunti Editore, Giunti Scuola e Disney Italia. Questo progetto innovativo mira a sensibilizzare i bambini delle scuole primarie sull’importanza di adottare comportamenti salutari, focalizzandosi su una corretta alimentazione, l’attività fisica, l’igiene personale e il rapporto responsabile con gli animali da compagnia.

Il progetto prevede una fase pilota, avviata nel dicembre 2024, che coinvolge 3.000 classi delle scuole primarie, per un totale di circa 75.000 bambini. A ciascuna classe è stato distribuito un kit didattico contenente:

Una scatola personalizzata con i personaggi Disney.

Una lettera di presentazione per gli insegnanti.

Una guida per gli insegnanti con schede informative e attività didattiche.

25 copie di un libretto per gli alunni con storie a fumetti inedite dei personaggi Disney, giochi e approfondimenti.

Un poster sull’igiene delle mani con Paperino e Qui, Quo, Qua.

Il logo dell’iniziativa raffigura Topolino e Paperino, simboli delle due categorie di personaggi Disney inclusi nel progetto, che, raffigurati uno sulle spalle dell’altro, sorreggono la scritta “W la salute”, veicolando il messaggio che “insieme si costruisce la salute”.

Al termine della fase pilota, l’efficacia dell’iniziativa sarà valutata in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. Inoltre, è stato creato il sito www.wlasalute.it, una piattaforma interattiva che permette ai bambini di apprendere divertendosi, secondo i principi dell’edutainment. Dal sito è possibile scaricare il kit educativo e accedere a contenuti aggiuntivi.

L’obiettivo di “W la Salute” è formare i “Campioni della salute” di domani, sensibilizzando i più piccoli verso comportamenti che consentiranno loro di diventare adulti sani, a partire dalla scuola primaria. Questo progetto rappresenta un passo significativo nella promozione della salute tra i bambini, utilizzando personaggi amati come Topolino e Paperino per trasmettere messaggi importanti in modo coinvolgente e accessibile.