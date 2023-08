Focus sulla spesa sanitaria, scarica il rapporto di ANAC

E’ stato pubblicato il focus sulla spesa sanitaria elaborato da Anac nell’ambito del Rapporto quadrimestrale sul mercato dei contratti pubblici

17.412 le procedure di affidamento espletate

Sono state 17.412 le procedure di affidamento espletate (forniture di prodotti farmaceutici, prodotti per la cura alla persona e apparecchiature mediche, servizi sanitari e di assistenza sociale) per un valore di circa 20,9 miliardi di euro.

Appalti principalmente nel settore delle forniture

Dalla distribuzione delle procedure per tipologia di contratto emerge che per il quadrimestre in esame, considerando gli importi complessivi, si sono esperiti appalti principalmente nel settore delle forniture (circa 16,5 miliardi di euro pari al 79,1% del valore degli appalti) seguiti dal settore dei servizi (circa 4,4 miliardi di euro, ossia il 20,9% del valore degli appalti).

Le Centrali di Committenza (compresi i soggetti aggregatori) hanno espletato gli appalti di maggior valore

Il rapporto evidenzia come siano le Centrali di Committenza (compresi i soggetti aggregatori) ad aver espletato gli appalti di maggior valore: circa 9,6 miliardi di euro con circa il 45,9% del valore totale degli appalti. A seguire le Centrali di Committenza specifiche per il settore sanità con circa 3,7 miliardi (il 17,7% del totale), le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale con circa 2,6 miliardi di euro (il 12,2% del totale) e i Comuni con circa 1,5 miliardi di euro (il 7,3% del valore complessivo degli appalti). A livello di numerosità le tipologie di stazioni appaltanti che fanno più appalti nel settore sanitario sono le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale con il 33,1% del numero totale degli appalti, seguite dalle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie e Policlinici, dalle Centrali di Committenza (in cui sono ricompresi anche i soggetti aggregatori) e dai Comuni con rispettivamente il 17,9%, il 14,2% e l’11,7% del numero complessivo degli appalti.

Il 19,7% del valore complessivo è rappresentato da appalti avviati da Stazioni Appaltanti della Lombardia

In termini di importo, emerge che il 19,7% del valore complessivo è rappresentato da appalti avviati da Stazioni Appaltanti della Lombardia. A seguire l’Emilia-Romagna con circa il 18,7% e la Campania e il Lazio con rispettivamente l’8,9% e il 7,6% circa del valore totale degli appalti. Anche a livello di numerosità, le Stazioni Appaltanti della Lombardia risultano essere sempre quelle che espletano il numero maggiore di appalti, con un 12% del numero complessivo degli appalti esaminati. A seguire l’Emilia-Romagna con il 11,5% e subito dopo la Campania e il Lazio rispettivamente con il 10,3% e il 9,8% del numero totale degli appalti.

Gli appalti di maggiore importo sono relativi in gran parte ai prodotti farmaceutici e alle apparecchiature mediche

Gli appalti di maggiore importo sono relativi in gran parte ai prodotti farmaceutici e alle apparecchiature mediche (rispettivamente il 50,1% e il 29,5% del valore complessivo degli appalti in ambito sanitario). A seguire i servizi di assistenza sociale e servizi affini, nonché i servizi sanitari.

Le procedure maggiormente utilizzate sono state la procedura aperta e la procedura negoziata senza bando

Infine, nel Rapporto si segnala che se in termini di numero le procedure maggiormente utilizzate sono state la procedura aperta e la procedura negoziata senza bando (rispettivamente con il 35,2% e il 29,7% del totale degli appalti in ambito sanitario), in termini di importo è la procedura ristretta quella con il maggior valore pari al 42,7% del totale affidato, seguita subito dopo dalla procedura aperta con il 41,8%.