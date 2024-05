Pubblicato il focus Agenas sui Pnrr europei

L’Agenas ha pubblicato il 9 maggio un’analisi tematica sui Piani di Ripresa e Resilienza in Europa, con un focus sull’assistenza sanitaria. Lo studio offre una panoramica sulle raccomandazioni specifiche per gran parte degli Stati membri dell’Unione europea, sottolineando le sfide principali riguardo prevenzione, assistenza ospedaliera e territoriale, con particolare attenzione per la transizione verso la sanità digitale.

Il documento, inoltre, contiene un approfondimento sugli investimenti finanziari. L’analisi trae origine dal Rapporto “Recovery and Resilience Scoreboard – Thematic Analysis Healthcare (dicembre 2021)” della Commissione Europea.

I Piani di Ripresa e Resilienza (PNRR) europei rappresentano un passo significativo nella modernizzazione e potenziamento dei sistemi sanitari nel continente. Nell’ambito di questi piani, i vari Paesi membri dell’UE hanno destinato una parte consistente delle risorse finanziarie a migliorare e rafforzare la sanità, con un focus particolare su aspetti come la digitalizzazione, la resilienza ai futuri shock sanitari e l’accessibilità delle cure.

La sanità europea rappresenta circa il 10% del PIL dell’UE e il 15% della spesa pubblica, impiegando l’8,3% della forza lavoro totale. Nel 2020, le Raccomandazioni Specifiche per Paese (CSR) hanno messo in luce diverse sfide chiave, tra cui la resilienza dei sistemi sanitari, la disponibilità di prodotti medici critici, e la capacità finanziaria del sistema sanitario.

I 22 Piani di Ripresa e Resilienza includono misure specifiche per l’assistenza sanitaria, con una spesa totale di circa 37 miliardi di euro, corrispondenti all’8% della spesa complessiva dei piani. Questi investimenti sono distribuiti in vari settori chiave:

Capacità di Risposta e Infrastrutture: Potenziare la capacità del SSN in risposta alle tendenze demografiche ed epidemiologiche, migliorare e modernizzare l’infrastruttura strutturale e tecnologica.

Digitalizzazione e Telemedicina: Sviluppo di piattaforme elettroniche per la gestione delle cure e di sistemi di telemedicina per migliorare l’accesso e la qualità delle cure.

Governance e Accesso alle Cure: Rafforzare la governance del SSN per garantire un accesso equo e centrato sull’essere umano, soprattutto a livello territoriale.

Alcuni esempi nazionali

Italia : Focalizzata sul potenziamento dell’assistenza primaria e dello sviluppo di infrastrutture digitali.

: Focalizzata sul potenziamento dell’assistenza primaria e dello sviluppo di infrastrutture digitali. Austria : Investimenti in piattaforme digitali per migliorare l’efficienza e l’accessibilità delle cure.

: Investimenti in piattaforme digitali per migliorare l’efficienza e l’accessibilità delle cure. Germania: Implementazione di sistemi informativi interoperabili e miglioramenti nella digitalizzazione dei pronto soccorso.

Sfide e prospettive future

Nonostante gli ingenti investimenti, le sfide persistono, tra cui la carenza di personale sanitario e la necessità di migliorare l’integrazione delle cure. La resilienza dei sistemi sanitari ai futuri shock, l’adeguamento delle infrastrutture e la formazione del personale sanitario rimangono priorità fondamentali per assicurare la sostenibilità a lungo termine della sanità europea.

Il documento di Agenas può essere scaricato qui.