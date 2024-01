Veneto: ecco le nomine della Commissione Tecnica Regionale Farmaci

La Regione Veneto ha ufficializzato la composizione della Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) per il triennio 2023-2026, come riportato sul Bollettino Ufficiale della regione. La CTRF, che gioca un ruolo cruciale nella gestione e nell’approvazione dei farmaci a livello regionale, sarà presieduta dalla dr.ssa Giovanna Scroccaro e vedrà la partecipazione di esperti provenienti da diverse aree del settore sanitario. Si tratta di una commissione fondamentale per garantire efficacia e sicurezza delle terapie farmacologiche nella regione.

La nomina di figure di spicco del settore evidenzia l’impegno della Regione nel promuovere una gestione sanitaria di alto livello. Le diverse competenze dei membri della CTRF riflettono l’approccio multidisciplinare necessario per affrontare le complesse sfide del settore farmaceutico e sanitario.

Queste nomine rappresentano un passo importante per il sistema sanitario veneto, specialmente in un periodo in cui la gestione delle risorse nel settore è fondamentale anche a causa delle ripercussioni dell’influenza stagionale sulla popolazione. La commissione avrà il compito di valutare e approvare l’uso di nuovi farmaci, garantendo che siano efficaci e sicuri per i pazienti.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Queste le nomine integrali:

• dr.ssa Giovanna Scroccaro, con funzioni di Presidente;

• dr.ssa Silvia Vigna – Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto;

• dr.ssa Denise Signorelli – Direttore Sanitario – Azienda ULSS n. 9 Scaligera;

• dr.ssa Chiara Berti – Direttore DMO – Azienda ULSS 3 Serenissima;

• dr.ssa Silvia Manea – Direttore UOC Cure Primaria – Azienda ULSS 8 Berica;

• dr.ssa Erika Sampognaro – Direttore Distretto n. 2 Mestre terraferma – Azienda ULSS n.3 Serenissima;

• dr.ssa Elena Mosele – UOC Farmacia Ospedaliera – Azienda ULSS 7 Pedemontana;

• dr.ssa Marina Coppola – UOC Farmacia – Istituto Oncologico Veneto;

• dr.ssa Francesca Venturini – UOC Farmacia Ospedaliera – Azienda Ospedale Università di Padova;

• dr. Umberto Gallo – UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale – Azienda ULSS 6 Euganea;

• prof. Vincenzo Rebba – Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali – Università degli Studi di Padova;

• prof. Gianluca Trifirò – Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica – Università degli Studi di Verona;

• prof.ssa Cecilia Giron – Farmacologia Dipartimento di Scienze del Farmaco – Università degli Studi di Padova;

• dr.ssa Antonella Brunello – Direttore F.F. Oncologia 1 – Istituto Oncologico Veneto;

• prof. Mauro Krampera – UOC Ematologia – Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;

• dr. Bruno Bonetti – UOC Neurologia – Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;

• dr.ssa Simonetta Lombardi – Diabetologia ed Endocrinologia territoriale, Azienda ULSS 8 Berica;

• dr. Andrea Rossi – UOC Geriatria – Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana;

• dr. Roberto Castello – Medicina Generale e Sezione Decisione Clinica – Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;

• dr.ssa Anna Maria Cattelan – Malattie Infettive – Azienda Ospedale Università di Padova;

• prof. Edoardo Vincenzo Savarino – UOC Gastroenterologia – Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;

• prof.ssa Roberta Ramonda – Referente tecnico-scientifico Rete Reumatologica Regionale;

• dr. Leonardo Marinaccio – UOC Cardiologia – Azienda ULSS n. 6 Euganea;

• prof. Claudio Micheletto – UOC Pneumologia – Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;

• dr. Massimo Bellettato – Pediatria – Azienda ULSS n. 8 Berica;

• dr. Aldo Cortella – Medico di Medicina Generale – Azienda ULSS 6 Euganea;

• dr. Vincenzo Gigli – Presidente Senior Veneto;