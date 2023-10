Addio a Giovanni Bissoni, per 15 anni assessore alla Sanità in Emilia-Romagna

E’ morto all’età di 70 anni Giovanni Bissoni, una lunga carriera nel mondo dell’amministrazione pubblica e della sanità. Per 15 è stato assessore regionale alla sanità in Emilia-Romagna e ha poi ricoperto il ruolo di presidente dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

Era nato nel febbraio 1953 a Cesenatico, dove ha ricoperto l’incarico di assessore all’urbanistica, vicesindaco e sindaco dal giugno 1977 al luglio 1979. Nel suo curriculum anche l’Aifa (l’Agenzia italiana del farmaco) come componente del Cda. E’ stato anche sub-commissario per l’attuazione dei piani di rientro dei disavanzi del servizio sanitario regionale alla Regione Lazio.

Il cordoglio dell’Agenas

“Giovanni Bissoni, nei suoi tanti anni di impegno all’interno del Servizio sanitario nazionale, ha ricoperto anche il ruolo di presidente dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari Regionali (Agenas), rappresentando un essenziale punto di riferimento per tutti noi“. Lo scrivono in una nota il presidente dell’Agenas Enrico Coscioni e i membri del consiglio di amministrazione, il direttore generale Domenico Mantoan e tutto il personale dell’agenzia, che “si uniscono nel dolore dei suoi cari”. L’Agenas ricorderà Giovanni Bissoni, che ne fu presidente dal 2012 al 2020, in tutte le sue prossime iniziative in programma.