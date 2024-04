Bandi Roche e Fondazione Roche per la Ricerca e i Servizi, annunciati i 30 vincitori

Il 3 aprile sono stati premiati i 30 vincitori dell’edizione 2023 dei bandi promossi da Roche Italia e Fondazione Roche. La cerimonia di premiazione è stata occasione per sottolineare l’impegno costante dell’azienda nel sostenere la ricerca e l’innovazione nel settore della salute. Sono stati premiati 30 vincitori provenienti da diverse regioni italiane con un investimento totale di 940mila euro.

I bandi, suddivisi per diversi settori della sanità, hanno coinvolto ricercatori, enti e istituzioni impegnati nella ricerca indipendente, nella ricerca clinica e nello sviluppo di soluzioni innovative per patologie specifiche, come la sclerosi multipla.

Nel dettaglio, otto giovani ricercatori under 40 sono stati premiati con un investimento totale di 400mila euro dal bando “Fondazione Roche per la ricerca indipendente”. Questo finanziamento mira a sostenere la ricerca indipendente e l’innovazione nel campo della salute e a fornire risorse preziose per i giovani talenti impegnati nella scoperta scientifica.

Il bando “Roche per la ricerca clinica – A supporto delle figure di Data Manager e Infermieri di Ricerca” ha premiato dieci enti con un totale di 300mila euro per sostenere le figure chiave coinvolte nella ricerca clinica, come i data manager e gli infermieri di ricerca, fondamentali per garantire l’efficienza e la qualità degli studi clinici.

Dodici progetti innovativi per la sclerosi multipla sono stati selezionati dal bando “Roche per i servizi – A supporto di soluzioni innovative in sclerosi multipla”. Questo finanziamento, per un totale di 240mila euro, si propone di sviluppare soluzioni avanzate per migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da questa patologia complessa.

Per garantire la trasparenza e l’obiettività nella selezione dei progetti, Roche e Fondazione Roche si avvalgono della collaborazione di partner esterni e indipendenti, tra cui Fondazione GIMBE, Fondazione Sodalitas e Springer Nature.

Da quando sono stati lanciati, i tre bandi hanno visto un impegno finanziario complessivo di oltre 6 milioni di euro da parte di Roche Italia e Fondazione Roche. Anna Maria Porrini, Direttore Medical Affairs & Clinical Operations in Roche Italia, ha sottolineato l’importanza di lavorare oggi su ciò di cui i pazienti avranno bisogno domani. Questo impegno, ha precisato, si traduce in un costante investimento in innovazione e collaborazione per affrontare le sfide della salute contemporanea. Mariapia Garavaglia, Presidente di Fondazione Roche, ha ribadito l’impegno a sostenere la ricerca scientifica in Italia, riconoscendola come un investimento cruciale per il progresso del sistema sanitario nazionale.