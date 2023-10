TikTok, chi è il Pengwin: storia di Kristian, il “pinguino vincente”

Quando si dice fare della propria passione un lavoro. Per tanti resta solo un sogno. Invece ci è riuscito Kristian Pengwin, giovane creator italiano di origini polacche diventato noto come analista di calcio e “tipster”, ovvero una persona che fornisce regolarmente informazioni e consigli sulle scommesse sportive, analizzando eventi e fornendo pronostici. Il suo portafoglio social? Oltre 550mila follower su Tiktok, dove ha anche 11,4 milioni di ‘Mi piace’, e altri 800mila fan su Instagram. Ma si trova anche su Twitch, dove è diventato un caso in occasione dei mondiali Qatar 2022: qui lo seguono oltre 200mila persone. Ma chi è Kristian Pengwin?

Kristian Pengwin: chi è

Nato a Latina, Kristian Pengwin ha 25 anni ed è riuscito a trasformare la sua passione per il calcio nel suo attuale lavoro. Il suo nome, che ormai è un brand personale, significa “il pinguino vincente” e ricorda il suo passato impiego in un parco acquatico che come logo aveva proprio un pinguino, unito al suo attuale ruolo di scommettitore (dall’inglese penguin + win).

Che poi il Pengwin ormai è molto di più. Il suo vero sogno era quello di fare il giornalista sportivo e, a suo modo, ci è riuscito. In maniera innovativa, molto social, legata ai trend del momento, più influencer che cronista. Tanto, ormai le chiacchiere al bar sport sotto casa chi se le ricorda più… E pure le classiche trasmissioni tv ormai puzzano di vecchio. Chi vuole seguire il dibattito calcistico ora apre TikTok e si sintonizza sui canali del Pengwin, non a caso sempre più corteggiato dalle emittenti televisive. Lui commenta le partite e racconta il calcio in diretta, anche dai campi di gioco, tra una scommessa con l’imprenditore tiktoker Steven Basalari, suo amico, e una chiacchierata con volti noti come Fabio Caressa e Sandro Piccinini. E magari c’è pure qualche fan, a cui lui ogni tanto regala un biglietto che dà diritto a seguire i match accanto a lui allo stadio.

Come ha iniziato

Il percorso però non è stato lineare per Kristian, che ha vissuto una fase adolescenziale complicata, completamente chiuso in se stesso, come ha raccontato al Corriere dello Sport: “Andavo a scuola, mi sedevo al banco e non facevo nulla: mentalmente mi sentivo perso, e anche il fisico ne risentiva. Il cambio di classe suggerito dai professori, dopo il quinto ginnasio, è stata una scintilla, una ferita nell’orgoglio, una svolta per iniziare a dimostrare chi fosse realmente Kristian”. E così ha cominciato a scrivere su Facebook, arrivando nel tempo a costruire il suo impero social, in cui rientra anche il portale mondopengwin.it, dove si possono trovare guide, pronostici e community.

La panchina da cui ha cominciato a girare i video a Latina è diventata quasi un luogo cult per i suoi ammiratori: “Il mio è un lavoro di condivisione, che non lascia indietro il fattore motivazionale: vorrei che la mia storia fosse un esempio per tanti giovani ragazzi. Mi piace condividere emozioni con il mondo, vivere la mia passione per il calcio con il prossimo. Ho girato tanti stadi, tante città: tutto questo essendo partito da zero. E come ce l’ho fatta io, ce la possono fare altri”, ha dichiarato.

Kristian Pengwin e i Mondiali su Twitch

Dopo l’Europeo del 2012, che è stato una sorta di trampolino di lancio e banco di prova, un secondo momento importante per Kristian Pengwin, che ha acquisito così una maggiore notorietà, è arrivato durante la Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar, quando è andato in ogni ogni sera alle 22.30 su Twitch con il suo programma. Uno spazio in cui analizzava le partite, condivideva curiosità, faceva previsioni sui risultati e ospitava personaggi famosi del mondo del calcio, dai giocatori ai commentatori, da Luca Toni a Ivan Zazzaroni, da Cristian Zaccardo a Sebastian Frey, da Vincent Candela a Francesco Oppini, da Ana Quiles Boix a Claudia Garcia.

La canzone virale del Pengwin

Insomma, il Pengwin ha realizzato un desiderio, il suo, ma anche quello di molti: far coincidere lavoro e passione. Sarà anche per quello che nel 2019 una canzone realizzata proprio da Kristian è diventata virale su TikTok e il suo ritornello si è trasformato in un tormentone: “Te l’avevo detto? Te l’avevo detto? Il pinguino ha fatto centro!”. Poco importa se si riferisse al risultato di una scommessa oppure al sogno di una vita.