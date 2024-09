Siete “turisti immobiliari”? L’agente tiktoker Mariana D’Amico vi sgamerà

Perché comprare questa casa? Ve lo spiega Mariana D’Amico su Real Time con “Casa a prima vista”, ma soprattutto sui social, da TikTok a Instagram, dove è tra gli agenti immobiliari più seguiti insieme a Gianluca Torre. “Non vendo solo immobili, ma soluzioni e opportunità”, dice nella sua bio, ricordando un po’ quel Roberto Carlini, che negli Anni 80 e 90 tempestò i telespettatori con il suo slogan “Immobildream non vende sogni, ma solide realtà”.

Chi è Mariana D’Amico

Mariana D’Amico, 36 anni, sposata con due figli, fa parte del team degli agenti immobiliari di “Casa a prima vista”, che va in onda tutte le sera dal lunedì al venerdì alle 20.20 e sta conquistando progressivamente fette di pubblico sempre più ampie. Lei si muove sulla piazza milanese insieme al già citato collega Gianluca Torre e a Ida Di Filippo, mentre a Roma ci sono gli altri tre, Blasco Pulieri, Nadia Mayer, Corrado Sassu.

Cosa fa Mariana D’Amico

Mariana D’Amico, che ha iniziato a lavorare nel campo immobiliare da giovanissima, è co-fondatrice di Place Real Estate, agenzia immobiliare che si occupa anche di ristrutturazioni e interior design. Una carriera da imprenditrice non facile, la sua, se si considera che questo mondo fino a quindici anni fa era prettamente maschile, come ha spesso sottolineato.

Perché seguire Mariana D’Amico

Sui social Mariana D’Amico racconta un po’ di sé e mostra alcuni degli appartamenti che ha in portafoglio, molti dei quali super lussuosi, come quell’attico da 3,8 milioni di euro, con terrazza, in zona San Siro, che è l’immobile di maggior valore che abbia mai venduto. “E’ stato un po’ di anni fa, quindi con l’aumento dei prezzi oggi vale di più. Enorme, con una superficie di 400 metri quadri”, fa notare. Non solo: oltre a mostrare abitazioni da sogno, l’agente immobiliare tiktoker spesso condivide video con spiegazioni, consigli e suggerimenti utili per chi deve acquistare casa. Per esempio, perché sceglierne una già ristrutturata (oppure no)? Perché scegliere un palazzo d’epoca (oppure no)? Perché alzare le antenne se la mansarda viene proposta come stanza extra?

Turisti immobiliari? State attenti

Guardare le case altrui, quelle di super lusso s’intende, piace a tutti e seguire Mariana D’Amico &co sui social o in tv pure… ma non vi venga in mente di passare dal virtuale al reale, perché lei vi sgamerà subito, come ha raccontato in un’intervista a Radio Deejay. “Il turista immobiliare lo distinguiamo prima ancora che faccia una visita, quando, come diciamo nel nostro gergo, facciamo una pre-qualifica. Vogliamo verificare se è un cliente che ha intenzione di comprare e lo capiamo subito dalle domande che facciamo”. Quali sono questi tranelli con cui scoprire il popolo dei ‘guardoni del mattone’? Mariana D’Amico risponde a raffica:

“Entro quando vuoi acquistare? Devi vendere casa per acquistare? Devi fare un mutuo per acquistare?”. Uomo (o donna) avvisato…