Relax “estremo” in Finlandia: viaggio tra le saune più strane

In Finlandia la sauna è molto più di un semplice momento di benessere: è un’autentica immersione nella cultura locale, una rinascita per corpo e mente, un’avventura che porta oltre i confini del quotidiano. Soprattutto se vissuta in location “estreme”: dalla ruota panoramica con vista sulla capitale al locale interamente realizzato col ghiaccio fino alla cabinovia in Lapponia, ecco le saune più curiose dove sperimentare la quintessenza del relax.

Sauna panoramica

Immergersi nell’avvolgente calore del vapore mentre ci si gode una vista spettacolare: non è un sogno ma realtà a Helsinki. La Skysauna offre un’esperienza unica che porta gli avventori a scoprire una nuova vetta di benessere. Situata all’interno di una delle cabine dell’iconica SkyWheel, la ruota panoramica che sorge nel centro storico della capitale, questa straordinaria sauna può ospitare fino a cinque persone e offre corse da cinque a sette minuti. Qui anche la pausa per rinfrescarsi è memorabile: si può scegliere se godersi il fresco sulla terrazza, in una lounge privata, o se rilassarsi in una vasca idromassaggio, ovviamente con vista.



Sauna artica

Man mano che ci si avvicina all’Artico, l’esperienza della sauna si trasforma in un’avventura davvero straordinaria e estrema. In Lapponia, Pyhäpiilo Sauna World offre la possibilità di rilassarsi all’interno di una sauna costruita interamente con neve e ghiaccio. Questa fusione di caldo e freddo non solo è un piacere fisico, ma stimola anche il rilascio di ormoni della felicità, rendendo l’esperienza un vero toccasana per corpo e mente. E per i più temerari che desiderano vivere un’avventura finlandese autentica e rigenerante, un tuffo nelle acque gelide è un vero e proprio must!



Sauna ad alta quota

A Ylläs, nella magica Lapponia finlandese, esiste una sauna pure all’interno di una cabinovia! Sorvolando panorami artici mozzafiato, gli ospiti possono godersi momenti di puro benessere a oltre 700 metri di altitudine.

Questa cabinovia accoglie fino a quattro persone alla volta e offre tre tour di circa 20 minuti. Durante i percorsi, non ci si può esimere dal fare una doccia rigenerante o semplicemente rilassarsi davanti al caminetto e nella vasca idromassaggio, il tutto mentre ammira il meraviglioso paesaggio innevato.

Sauna militare

Situata nel vivace porto occidentale di Helsinki, l’ex nave da guerra della Marina finlandese, Vartiovene 55 (motovedetta 55), offre un’esperienza senza pari. Questa storica imbarcazione è stata trasformata in un’esclusiva nave da crociera, dotata di una gamma di servizi pensati per rendere ogni evento indimenticabile. Gli ospiti possono rilassarsi nella sauna, divertirsi in uno spazio dedicato ai barbecue in compagnia e immergersi nella vasca idromassaggio d’acqua riscaldata, aperta tutto l’anno. Che si tratti di una sosta ancorata nel porto o di una crociera attraverso il meraviglioso arcipelago di Helsinki, ogni visita alla sauna è completata da un rinfrescante tuffo nel Mar Baltico.