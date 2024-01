Chi è Martina Socrate, tiktoker che racconta i lavori del futuro: “Quanto costa la vita da influencer”

Chi ha detto che fare l’influencer non è un vero mestiere? Questo è il cavallo di battaglia di Martina Socrate, una delle tiktoker più famose d’Italia (1,6 milioni di follower e 62,1 milioni di like), di recente sbarcata anche in tv con un programma su Raiplay, “SkillZ – Competenze per il futuro”. Come si è guadagnata questo seguito virtuale così ampio?

Chi è Martina Socrate

Nata nel 1998 a Gallarate (Varese), la 24enne Martina Socrate, che studia mediazione linguistica dopo essersi diplomata al liceo artistico, si è buttata nel lavoro di content creator nel 2019 in seguito a questioni di cuore: “Stavo superando una brutta rottura amorosa e l’unica cosa che mi faceva stare bene era fare video, perché non pensavo al mio dramma”, ha raccontato in passato al format di La7 “Storie dell’altro Social”.

Insomma, chiusa una porta, si è aperto un portone: Martina ha cominciato una nuova vita, che oggi la vede protagonista sul web e pure in tv.

Come Martina Socrate è diventata famosa

All’inizio l’influencer si è dedicata a video in cui recitava, entrando nei panni di personaggi che non la facevano pensare alla sua vita reale. Tiktok a scopo terapeutico, si potrebbe dire. Col tempo, quando la delusione amorosa ha cominciato ad affievolirsi, Martina ha capito che doveva mostrare se stessa, perché l’autenticità è una strategia vincente. Ha così iniziato a raccontare di più la sua vita, pubblicando clip dedicate a temi come viaggi, curiosità e lifestyle. Anche oggi, scorrendo la sua bacheca, si passa dal reportage all’Ice restaurant di Rovaniemi, in Finlandia, alla ricetta dei tortellini fatti in casa, dalla cronaca della partita dell’Inter alla spiegazione del perché il sudore macchi le magliette bianche. Di tutto un po’, insomma, inframmezzato a contenuti di advertising a favore di vari brand. Il segreto della sua viralità? “Io cerco di ascoltare quanto più possibile il mio pubblico e le esigenze delle persone”, spiega lei stessa. “Poi penso che piaccia il fatto che, anche se racconto cose serie, è fatto tutto in modo molto dinamico, spontaneo: le persone non percepiscono che io stia insegnando qualcosa, ma vengono coinvolte nell’esperienza”.

Quanto costa la vita da influencer

Soprattutto, Martina Socrate ci tiene a raccontare che, a differenza di quanto facciano credere certi luoghi comuni, fare la content creator è un lavoro vero e proprio: “Non potrei averne un altro parallelo. Mi piacerebbe che le persone capissero che magari dietro a un video, ti sei fatto 17 ore di volo, ci hai messo due ore a montarlo, hai preso mille treni, ti sei preso anche l’influenza, però la gente giustamente non lo sa, perché vede solo il risultato finale, che è il video di un minuto e mezzo”.

Come finanziarsi? Qui Martina Socrate spiega l’importante ruolo svolto dagli sponsor, che permettono agli influencer di guadagnare e di potersi così permettere anche la produzione di contenuti non a pagamento. “Per esempio, nel 2023 ho creato un totale di 154 video, 45 dei quali sono curiosità e pov, che hanno un costo zero, ma per i restanti ho dovuto viaggiare a mie spese, per un totale di 20.000 euro”, spiega Martina in un video sul social di origine cinese.

Dal web alla tv, passando per un libro

Non solo TikTok, comunque. Nel 2019 Martina Socrate ha pubblicato il libro “Andava tutto troppo bene” (Editore DEA), un romanzo destinato a un pubblico di giovani lettori, nel 2024 è sbarcata su RaiPlay come conduttrice di “SkillZ – Competenze per il futuro”, una produzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali, realizzata in collaborazione con il Fondo per la Repubblica Digitale. Dieci video di soli 5 minuti, in cui lei conduce gli spettatori, di età compresa tra i 15 e i 35 anni, in un viaggio nei luoghi d’eccellenza italiana, che vivono ogni giorno d’innovazione, alla scoperta delle nuove competenze digitali e non solo, che serviranno per lavorare nel futuro.

Nelle varie tappe Martina Socrate incontra diversi professionisti di settore, da Carlo Conti, che parla di “leadership”, skill essenziale per guidare un team di successo, a Vincenzo Schettini, il professore più amato del web, che svela l’importanza della “curiosità” dote imprescindibile per costruire un percorso solido, da Antonella Sciutti, bioingegnera dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova che studia l’interazione tra l’essere umano e le macchine, ed evidenzia l’importanza del pensiero creativo, ad Andrea Soncin, Commissario Tecnico della Nazionale di Calcio Femminile, che approfondisce i concetti di resilienza e di lavoro di squadra, solo per fare qualche esempio. C

Insomma, c’è qualcuno che crede ancora che fare la Tiktoker non sia un vero lavoro?