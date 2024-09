“Una vita da…”: chi è Daniele Condotta, tiktoker dalle infinite identità 

Il filone è quello dei comici baresi capitanati da Checco Zalone, che lui stesso definisce “un mio modello per genialità e creatività”. Lui è Daniele Condotta, 37enne che dopo aver mosso i primi passi come cabarettista, ha trovato nel web il suo palcoscenico d’elezione, prima su YouTube, poi su TikTok, dove vanta oltre 780mila follower e 22,9 milioni di ‘Mi piace’.

Chi è Daniele Condotta

Nato a Bari nel 1987, Daniele Condotta, che quest’anno è diventato papà, nella vita continua a “lavorare come tecnico per una società di telefonia”, come ha raccontato in un’intervista a RomaToday, ma intanto percorre anche la strada della comicità, su cui si è incamminato fin da bambino, quando guardava in televisione gli sketch di Toti e Tata: “Lì ho pensato che avrei voluto fare lo stesso. Poi una volta diventato adolescente, in un villaggio turistico feci la mia prima esibizione”. La sua carriera social comincia nel 2015, in collaborazione con la collega webstar Mariangela Cardone, dopo la chiusura del duo cabarettistico che aveva fondato qualche anno prima con l’amico Massimo Mondanese, gli “Herpes”.

“Una vita da…”

Il successo di Daniele Condotta deriva dalla sua capacità di raccontare la vita quotidiana con ironia e spontaneità. I suoi sketch umoristici, realizzati insieme a un cast di 5-6 attori che lo affiancano regolarmente, s’ispirano a situazioni comuni, come relazioni di coppia, dinamiche familiari e ambiente lavorativo, raccontati con uno stile diretto e genuino.

Scorrendo la sua bacheca Tiktok ci si può immergere in una lunga serie di video intitolati “Una vita da…”, dove di volta in volta ai puntini di sospensione si sostituisce una parola che indica un mestiere, oppure un ruolo familiare. Qualche esempio? Cameriere, corriere, maestro di ballo, tabaccaio, meccanico, benzinaio, papà, fruttivendolo e cassiere, solo per citarne alcuni. E poi ci sono le “situazioni tipo”: al mare, al supermercato, dal nutrizionista, al bar, in auto con la suocera oppure con la mamma, in albergo, etc etc.

La sua bravura sta nella capacità di far riflettere sul quotidiano, rendendolo divertente grazie a misunderstanding e incomprensioni, senza fare mai ricorso a doppi sensi allusivi e volgari.

Non solo TikTok

Non solo web, comunque. Daniele Condotta già nel 2019 ha pubblicato un libro, “Uomini vs Donne – Manuale di sopravvivenza alle relazioni di coppia”, edito da Baldini e Castoldi, mentre nel 2024 ha debuttato come attore e sceneggiatore nel film ‘Per un pugno di like’: una pellicola in cui si racconta cosa c’è dietro al lavoro di content creator, diretta da Giancarlo Doronzo, prodotta dalla Talos Film e distribuita dalla Draka, visibile su Amazon.

Il prossimo appuntamento, invece, è con il suo spettacolo teatrale “Sei in condotta”, di cui sono previste due date tra fine 2024 e inizio 2025, a Bari e a Martina Franca. Ci sarà da ridere, ovviamente.