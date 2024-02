Reddit verso Wall Street. Gli utenti: “Ipo? E’ l’inizio della fine”

Perché i fan di questo famoso forum online, fondato quasi 20 anni fa, non hanno preso bene la notizia dello sbarco in Borsa

E’ di pochi giorni fa la notizia Reddit, il famoso forum online, fondato quasi 20 anni fa, ha depositato i documenti necessari per quotarsi a Wall Street, mettendo così a segno la prima IPO di una società di social media dopo anni. Ma gli utenti non l’hanno presa bene… Vediamo perché.

Ipo Reddit: verso lo sbarco a Wall Street

L’ultima offerta pubblica di acquisto nel settore dei social media è stata quella di Pinterest nel 2019. Ora tocca Reddit, proprio nel momento i mercati finanziari negli Stati Uniti raggiungono nuovi massimi, sostenuti dall’ottimismo sull’economia e da una nuova ondata di crescita alimentata dall’intelligenza artificiale. Secondo quanto riportato nella documentazione, i ricavi della società sono aumentati del 20% negli ultimi 12 mesi, mentre le perdite hanno registrato un calo. Le banche coinvolte nella quotazione di Reddit mirano a una valutazione di cinque miliardi di dollari, la metà del valore stimato durante la raccolta fondi privata nel 2021.

Reddit: cos’è

Reddit, fondato quasi vent’anni fa, è un forum online in cui gli utenti possono postare domande e commentare argomenti di loro interesse. Il suo claim? “Dive into anything“, ovvero “Immergiti in qualsiasi cosa”. Conta più di 100.000 comunità attive e più di 76 milioni di persone, che, in media, hanno visitato il sito ogni giorno nel dicembre 2023, attratte da caratteristiche come i thread ricorrenti “chiedimi qualsiasi cosa”, in cui i partecipanti, che vanno da persone comuni anonime all’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, pongono domande di ogni genere e su ogni argomento.

Ipo Reddit: gli utenti protestano

La società ha affermato che i suoi piani per lo sbarco a Wall Street sono “entusiasmanti” e offriranno opportunità di crescita aziendale, ma gli utenti hanno appreso la notizia con profonda tristezza, come riporta la Bbc. “E’ l’inizio della fine”, hanno scritto i cosiddetti Redditor. E ancora: “Bello finché è durato” oppure “L’hanno rovinato”. In molti hanno paura che questa mossa dell’offerta pubblica iniziale (IPO) presentata alle autorità di regolamentazione statunitensi possa cambiare lo spirito del sito.

“Quando i clienti più importanti passano da essere gli utenti agli azionisti, il prodotto soffre sempre”, ha sottolineato un utente. Secondo la community, dopo il debutto il Borsa la domanda principale che si porrà la società non sarà più “Come possiamo migliorare questo prodotto?”, ma diventerà “Cosa possiamo fare questo trimestre per ottenere un ulteriore punto di guadagno”?.

Storia della protesta

Non è la prima volta, comunque, che i Redditor più vivaci esprimono disappunto nei confronti della piattaforma. Nel 2023, per esempio, migliaia di comunità di Reddit sono diventate inaccessibili in segno di protesta contro il modo in cui il sito veniva gestito, in particolare contro i costi per gli sviluppatori di app di terze parti, utilizzate per navigare sulla piattaforma. Alcune delle più grandi comunità hanno quindi iniziato a consentire solo foto e video del comico John Oliver, a seguito di votazioni da parte degli utenti scontenti.

Ma ciò si è rivelato di breve durata, e il piano di Reddit alla fine si è rivelato finanziariamente vantaggioso, poiché la società ha stretto un accordo con Google del valore di circa 60 milioni di dollari affinché il gigante tecnologico possa utilizzare i post di Reddit per addestrare gli strumenti di intelligenza artificiale.

Quanto vale Reddit

Il documento non dice ora quanti soldi l’azienda spera di raccogliere quotandosi alla Borsa di New York, ma fornisce una panoramica sulle operazioni dell’azienda, incluse le difficoltà nel trasformare la popolarità online in profitto.

Reddit è stato valutato circa 10 miliardi di dollari in un round di raccolta fondi privato nel 2021, ma la società ha registrato perdite ogni anno sin dal suo inizio, tra cui più di 90 milioni di dollari l’anno scorso.

Reddit ha affermato di aver iniziato a cercare di fare soldi seriamente solo nel 2018. Lo scorso anno ha registrato entrate per 804 milioni di dollari, in aumento di oltre il 20% rispetto al 2022.

“Non sono mai stato così entusiasta del futuro di Reddit come lo sono adesso”, ha dichiarato l’amministratore delegato Steve Huffman in una nota ai potenziali investitori. “Abbiamo molte opportunità per far crescere sia la piattaforma che il business, quest’ultimo attraverso la pubblicità, la monetizzazione del commercio sulla piattaforma e i dati di licenza”.