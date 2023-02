Altro che Milano Fashion Week: perché sui social vanno di moda questi stivali rossi stile cartoon

Ami la moda? Sei appassionato di cartoon? Segui TikTok o Instagram? Se hai riposto sì anche solo ad una di queste domande, questo articolo fa per te. Mentre le immagini della Milano Fashion Week invadono telegiornali e quotidiani cartacei, le piattaforme social sono sempre più un laboratorio di idee e tendenze alternative (che poi, comunque, approdano pure in passerella). Come quella degli Astro Boots, o Big Red Boots, gli stivali rossi che sono diventati l’ultimo must-have del web.

Il brand MSCHF e i Big Red Boots

Una creazione del brand MSCHF, un collettivo di creativi che ama provocare il settore della moda più istituzionale: con la sua satira artistica si prende gioco delle dinamiche del mondo del lusso e delle nevrosi del consumismo. Così, in passato, sono nate le Jesus Shoes, ovvero delle Air Max 97 con la suola riempita di acqua santa ed un crocefisso appeso fra i lacci (iniziativa da cui Nike ha preso le distanze). Poi i designer sono andati all’attacco delle iconiche borse Birkin di Hermès, facendole a pezzi e trasformandole in sandali Birkenstock da 76.000 dollari, dall’ironico nome di “Birkinstock”.

Astro Boy Boots: prezzo

Oggi è la volta, invece, degli Astro Boots o Big Red Boots, che si ispirano direttamente al mondo dei cartoon, in particolare al cartone animato Astro Boy, da cui prendono in prestito anche il nome. Sono fatti di TPU, materiale termoplastico elastico usato di solito per le cover dei cellulari, e di EVA espansa, il materiale gommoso di cui sono fatte anche le Crocs. Decisamente stravaganti, insomma, oltre che iper costosi e, naturalmente, super virali. L’interesse per il brand MSCHF è aumentato del 1021% su Stylight, piattaforma di ricerca per prodotti di moda, beauty e design, mentre su TikTok l’hastag #bigredboots ha raggiunto un picco del 96% nell’ultima settimana, con 1 miliardo di visualizzazioni relative al brand.

Non solo: sul web gli stivali rossi alla Astro Boy sono andati a ruba: in vendita dal 16 febbraio a 350 dollari, hanno già registrato il tutto esaurito, anche se si possono ancora acquistare su StockX per oltre 1400 euro.

I Big Red Boots e la cartoonizzazione della moda

Perché vi parliamo di questi stivali, che oltretutto, al di là dei post social condivisi da vip, influencer e fashion victim, sono decisamente improbabili da portare nella vita quotidiana, dato che pesano 4 kg? Perché sono un segno di quanto il mondo fashion stia cambiando sulla spinta dei social e anche del Metaverso. Una progressiva cartoonizzazione di abiti ed accessori, che sembra fatta per essere più che altro instagrammabile più che indossabile. Non solo: è anche una risposta alle tendenze della moda digitale, fatta di NFT e collezioni virtuali, dove ci si può sbizzarrire e vestirsi come personaggi dei fumetti. Lo stesso collettivo MSCHF ha presentato i suoi stivali rossi definendoli “cartoon boots for a cool 3D world”: “Il fumetto è un’astrazione che ci libera dai vincoli della realtà. Se prendi a calci qualcuno con questi stivali, diventa BOING!”.

Cartoon-core o cloud-core è il nome che viene dato a questa tendenza, che è stata abbracciata anche da diversi marchi di lusso, come spiegano gli esperti di Stylight. Per esempio, Loewe nella sua ultima collezione primaverile ha presentato le “Minnie Mouse” décolleté , mentre Balenciaga ha collaborato con Crocs e Prada ha presentato una collezione di mocassini e mules a palloncino. Pochi giorni fa, invece, ai Brit Awards 2023 il cantante Sam Smith si è presentato con un body in lattice nero lucido con gambe e braccia gonfiabili.

Nel futuro ci vestiremo come cartoni animati?