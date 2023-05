Musk: “La mia vita? Un incubo”. Povero Elon…

Come può essere la vita di un imprenditore di fama mondiale come Elon Musk? Ricca di soddisfazioni? Piena di lussi? Un’esistenza in cui ogni desiderio può essere realizzato grazie al potere ai soldi? A sentire il magnate amicano c’è ben poco tempo pr godersi i traguardi raggiunti, anzi. Il patron di Tesla e SpaceX, e da qualche mese anche di Twitter, sembra decisamente stressato. D’altronde non lo ha obbligato nessuno ad aggiungere al suo portafoglio anche il social network dei cinguettii, dato che già stava occupandosi di progetti ambiziosi come auto elettriche e viaggi spaziali…

Elon Musk: “Giornate lunghe e complicate”

“Le mie giornate sono molto lunghe e complicate, con numerosi cambi di contesto”, ha dichiarato al Wall Street Journal. La sua strategia è quella di organizzare la settimana verticalizzando il lavoro, ovvero cercando di dedicare a ogni società un’intera giornata. Ma non è sempre possibile. “Oggi (martedì scorso, ndr) è un giorno Tesla, per esempio, ma stasera tardi potrei finire su Twitter. E poi anche domani: finirà per essere metà giorno Tesla e metà giorno Twitter, così come giovedì potrebbe essere una via di mezzo tra SpaceX e Tesla”.

Sottolineando che le diverse realtà da lui guidate sono “in qualche modo intrecciate”, Musk ha spiegato che “la gestione del tempo è estremamente difficile”. E non c’è modo di farsi aiutare a organizzare il lavoro da un assistente, se non in maniera parziale, perché “è impossibile che qualcun altro possa sapere quali siano le mie priorità”.

Delegare? Giammai…

Elon potrebbe allora delegare la gestione delle sue aziende a qualcun altro, ma non pare molto intenzionato, anche se per Twitter ha appena nominato nuovo CEO Linda Yaccarino. Lui però rimarrà presidente esecutivo e CTO, ovvero direttore tecnico: in un’azienda tecnologica, quindi, il suo lavoro sarà probabilmente impegnativo.

Per un leader “la successione è uno dei problemi secolari più difficili”, ha detto Musk. “Ha afflitto Paesi, sovrani, primi ministri, presidenti e amministratori delegati sin dall’alba della storia”. Pare che il magnate abbia comunque comunicato ai CdA delle varie aziende il nome della persona destinata a subentrargli nel caso dello “scenario peggiore”.

Chocolate milk is insanely good. Just had some. — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

La giornata tipo di Elon Musk

Ma qual è la sua giornata tipo? Musk lavora per la maggior parte del tempo, serata inclusa. In totale lavora oltre 120 ore a settimana, 40 in più di quelle a cui era abituato prima dell’acquisizione di Twitter. L’uomo più ricco del mondo va a letto intorno all’una o due di notte e si sveglia in genere alle 7, perché per lui dormire dalle 6 alle 6,5 ore al giorno è l’ideale per sentirsi in forma al mattino. Di solito beve il caffè e salta la colazione per risparmiare tempo, ma occasionalmente mangia un’omelette. Trova, invece, sempre il tempo di fare la doccia, perché è così che gli vengono molte idee, come ha spigato lui stesso in una Reddit AMA (Ask Me Anything, chiedimi qualunque cosa), ovvero una sorta di conversazione aperta tra un individuo o un gruppo e i membri della comunità.

Gli hobby di Elon Musk

Nonostante tutto, però, qualche epiciclo ritaglio di tempo da dedicare ai suoi hobby Musk riesce a ritagliarselo. Che cosa piace fare all’uomo più ricco del mondo, appassionato di ingegneria ed innovazione, nei suoi momenti liberi? Innanzitutto, anche se spesso salta la colazione, quando ha modo di mettersi a tavola gli piace mangiare bene. Ama i raffinati ristoranti di cucina francese, così come le grigliate informarli. Gli piace anche bersi un drink, gustare whisky o sorseggiare vino occasionalmente. Ha un debole per la Diet Coke, che – sostiene – contenga “qualche ingrediente infernale”.

Quando torna a casa i suoi ben otto figli sono già a dormire, quindi lui si dedica alla lettura, dai romanzi fantasy e di fantascienza alle biografie ai trattati di ingegneria strutturale, oppure alla visione di anime giapponesi o serie tv su Netflix. Elon, infine, è anche un appassionato giocatore, sin da quando era adolescente. A soli 12 anni ha venduto un videogioco auto-progettato chiamato Blastar per 500 dollari e poi ha lavorato per una start-up di giochi chiamata Rocket Science. Ha giocato praticamente a tutto, ma i suoi game preferiti sono Deus Ex, Fallout e BioShock.