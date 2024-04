Chi è Michelle Comi, dalla farmacia su Tiktok alla gaffe su Auschwitz

Michelle Comi è nel pieno della polemica in questi giorni per la sua gaffe su Auschwitz, ma non è la prima volta che questa content creator diventa protagonista del web con le sue provocazioni. Chi è?

Chi è Michelle Comi

Michelle Comi è famosa come content creator di OnlyFans, ma è presente anche sugli altri social, in primis TikTok: qui – oltre al suo profilo personale – ha creato l’account della Dottoressa Comi (quasi 300mila follower e oltre 6 milioni di ‘Mi piace’), in cui veste i panni di una sexy farmacista e dà consigli dietro i quali si nasconde quasi sempre un doppio senso a sfondo sessuale. Il claim della “farmacia Comi” è già emblematico: “Farmacia Comi: vieni da noi, e vieni due volte”.

La milanese Michelle Comi non è una vera farmacista, ma un’ex impiegata amministrativa dell’Istituto dei Tumori di Milano, dove ha iniziato a lavorare nel 2016. “Prendevo 1400 euro al mese. Avevo solo Instagram, eppure non ero ben vista al lavoro. Ero vittima di mobbing e le mie colleghe mi guardavano malissimo”, ha raccontato in un’intervista, che poi ha parzialmente ritrattato, dicendo di non aver mai subito mobbing e di aver lasciato quel posto di lavoro solo per motivi personali.

Sì, perché un giorno Michelle Comi ha deciso di cambiare vita: si è licenziata e si è aperta un canale su OnlyFans, guadagnandosi subito sia un certo seguito come content creator hot sia uno stipendio che lei definisce “non paragonabile a quello in ospedale”, senza però volerlo quantificare. Oggi è un’imprenditrice digitale con partita Iva e cinque collaboratori.

Michelle Comi: “Ti piace il mio Auschwitz?”

Michelle Comi non è nuova alle polemiche. In passato, per esempio, ha regalato ad uno dei suoi abbonati su OnlyFans la possibilità di partecipare alla creazione di un video ad alto tasso erotico con lei… Peccato aver scoperto poi che lui non fosse maggiorenne. In un altro video si è mostrata con il tiktoker Gigi Pescheria (Luigi Pisacane) a bordo di un’ambulanza, fingendo di essere un medico che curava un paziente, suscitando l’indignazione delle associazioni di categoria sono insorte. Tra le sue collaborazioni, anche quella con Fusillo (con cui ha litigato) e, ultima in ordine di tempo, ma non di clamore sollevato, quella con “Il duo toscano” formato dai comici Lorenzo Fibbi e Matteo Trombetta. Una gag basata su un gioco di parole di pessimo gusto, che ha provocato un caso politico. Seduta su una panchina, Michelle Comi si rivolge ai due ragazzi, chiedendo ‘Raga, vi piace il mio Auschwitz?’ (anziché outfit, riferendosi al suo abito sexy). I due giovani commentano: “Sì dai, insomma, fossi la mi figliola ti avrei anche chiuso in casa”. E ancora: “Che gli si può dire a un Auschwitz del genere… Sì, ci garba, ci gamba, sì dai bello”.

Polemiche sul caso Michelle Comi – Auschwitz

Immediate le reazioni politiche, come scrive Repubblica Firenze, che riporta la reazione di Michele Pierguidi, presidente del Consiglio di Quartiere 2 a Firenze, “Io vi seguo sempre con simpatia ma scherzare su Auschwitz anche no”, e di Marco Carrai, presidente della Fondazione Meyer nonché console d’Israele: “Dovreste imparare la storia e sapere che a Auschwitz, nel suo campo di concentramento nazista, furono torturati e uccisi circa un milione e mezzo di ebrei solo per il fatto di essere ebrei. Non si può scherzare su questo. Mai”.

Il duo toscano ha cercato di difendersi, ma non ha eliminato il contenuto, che nel frattempo è diventato virale: “È ovvio che noi scherziamo e che è solo un gioco di parole con ‘outfit’ non c’è nessun black humor, nessun riferimento alla Shoah, non è un video mirato a offendere nessuno. Ci dispiace che qualcuno possa essersela presa. Pace amore e rispetto per tutti […] Non soffermiamoci su queste cose ragazzi. Noi scherziamo e voi follower lo sapete bene e a noi baste questo. Non vogliamo problemi di nessun tipo e non alludiamo a niente”.

I reel della farmacista Michelle Comi

Come detto, potete seguire Michelle Comi sia sul suo profilo personale, dove si mostra spesso con il suo fidanzato, il muscolosissimo e super tatuato “Il brasiliano”, sia sul profilo della sua farmacia, in cui “il cliente viene prima di tutto”, che “si trova sulla tangenziale Lecco-Milano”.

Sia da una parte che dall’altra i reel puntano sull’ironia, spesso abbinata a doppi sensi a sfondo sessuale, ma non solo. C’è il video in cui, per esempio, Michelle Comi, turista a Firenze, minimizza sull’importanza degli “uffici dei Medici” o quello in cui racconta, all’alba di mezzogiorno, di esservi svegliata durante “un incubo in cui doveva andare a lavorare. Terribile, meno male che era solo un sogno”.

Poi ci sono i grandi classici, come il post sulla “banca del seme” oppure tutti i video in cui la dottoressa Comi corre in soccorso di giovani alle prese con le loro esperienze sessuali. I fan stanno al gioco: “E se i clienti vengono tutti insieme (in farmacia, ndr)?”, chiede un utente. “Ci rimbocchiamo le maniche”, risponde Michelle Comi.