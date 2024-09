L’ultimo trend TikTok? Tanghulu o “frutta di vetro”: cos’è e perché è pericoloso

L’ultimo trend di TikTok si chiama Tanghulu o “frutta di vetro”: consiste nel creare frutti ricoperti di zucchero indurito, con una copertura croccante e un aspetto lucido, che li rende simili a una caramella. Tuttavia, diversi bambini sono finiti in ospedale con ustioni gravi dopo aver cercato di seguire questo tendenza…

Su TikTok il trend della “frutta di vetro” o Tanghulu

Tanghulu è il nome dell’ultimo trend di TikTok, dopo che la foodtoker Jasmine and Tea, di origini asiatiche ma di base a Los Angeles, ha pubblicato un tutorial ad aprile spiegando il processo per realizzare questi spiedini di frutta caramellata, un piatto tipico cinese.

Cos’è e come si prepara il Tanghulu

Per preparare il Tanghulu, bisogna riscaldare una miscela di zucchero e acqua nel microonde a intervalli di trenta secondi per cinque minuti, fino a farla bollire. Successivamente, si infilano i pezzi di frutti sugli spiedini e li si immerge nella miscela bollente per poi lasciarli riposare fino all’indurimento.

La tiktoker avverte nel video che il composto diventa “molto caldo” e non deve essere toccato con le mani nude, ma molti bambini si sono appassionati e si sono dati al fai-da-te senza tener conto di questa avvertenza. Risultato: l’ospedale pediatrico Shriners di Boston negli ultimi giorni ha lanciato l’allarme dopo aver osservato diversi casi di gravi ustioni a causa della miscela di zucchero bollente. Ma non è l’unico.

L’allarme dei medici

“Quando lo zucchero viene fuso nel microonde in questo modo, ha una grande capacità termica, il che significa che trattiene molta energia termica”, spiega Colleen Ryan, chirurgo dell’ospedale Shriners, al NY Post. “Se versato, può causare una grave ustione da scottatura, simile al versamento di zuppa bollente, ma può provocare ustioni molto più profonde a causa delle proprietà dello zucchero”. I bambini o gli adolescenti possono facilmente afferrare il pentolino o la ciotola, e il liquido caldo può schizzare o fuoriuscire e colpire spesso in aree critiche come la mano o il viso.

Consigli per i genitori

Ryan e i suoi colleghi, sia negli Stati Uniti che in altri paesi in tutto il mondo, hanno segnalato un aumento dei casi di ustioni gravi in seguito al trend virale. “Potrebbe sembrare un’attività divertente e innocua per i bambini che vogliono provare a fare questo dolcetto da soli. Invece bisogna essere consapevoli di questo pericolo. I genitori dovrebbero essere cauti e assicurarsi che i loro figli abbiano imparato le norme di sicurezza in cucina e prendano misure preventive”.

A farle eco è Marc Siegel, analista medico senior per Fox News e professore di medicina clinica al NYU Langone Medical Center, che ha dichiarato a Fox Digital che lo zucchero fuso può essere estremamente “pericoloso” e che tali trend virali possono essere “contagiosi” tra i bambini.

I chirurghi consigliano di non utilizzare il ghiaccio sull’area interessata e di rimuovere al più i vestiti. “La presenza di bolle – spiega Siegel – indica un’ustione di secondo grado e potrebbe essere curata con creme per ustioni, ma se la pelle diventa coriacea (nera, marrone o bianca) potrebbe trattarsi di un’ustione di terzo grado e deve essere trattata immediatamente” facendo ricorso ai medici.